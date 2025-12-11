مينا حليم: افتتاح حضانات القنطرة شرق إنجاز غير مسبوق يخفف أعباء الأسر

أكد الدكتور مينا حليم، مدير مستشفى القنطرة شرق، أن ما جرى في المستشفى يُعد إنجازاً مهماً وغير مسبوق، موجهاً خالص الشكر والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على منظومة التأمين الصحي الشامل التي أهداها إلى جميع المصريين، موضحا أن افتتاح وحدة الحضانات والعناية المركزة لحديثي الولادة يأتي ضمن آخر المشروعات التي أُطلقت داخل المستشفى، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية لمدينة القنطرة شرق باعتبارها من المناطق النائية في محافظة الإسماعيلية.

وأضاف «حليم»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن أهالي القنطرة شرق كانوا يعانون سابقاً من أعباء مالية ومشقة السفر إلى غرب القناة أو إلى مجمع الإسماعيلية الطبي للعثور على حضانة، بينما يُعد افتتاح هذه الوحدة داخل المستشفى إنجازاً حقيقياً أسهم في تخفيف تلك المعاناة، مؤكداً نجاح الفريق الطبي والإداري في تحقيق هذا الهدف.

وتابع، أن دعم الهيئة العامة للرعاية الصحية كان محورياً في هذا التطوير، موجهاً الشكر للدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير الترواني، المدير التنفيذي للهيئة، على دعمهما الكامل وإصرارهما على أن تكون مستشفى القنطرة شرق نجمة مضيئة بين مستشفيات الهيئة في الإسماعيلية، مشيرا إلى أن آخر زيارة للدكتور أحمد السبكي شهدت تأكيده على ضرورة تحويل المستشفى إلى مجمع طبي متكامل يخدم أهالي شرق القناة.