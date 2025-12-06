المشاط ترأس وفد مصر في منتدى التأمين الصحي بطوكيو

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، لرئاسة وفد مصر في «المنتدى رفيع المستوى للتأمين الصحي الشامل» الذي تنطلق فعالياته اليوم 6 ديسمبر بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين، وذلك في إطار التعاون المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي، والحكومة اليابانية.

ويُعقد المنتدى هذا العام بهدف دفع الجهود العالمية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان حصول جميع المواطنين في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على خدمات صحية عالية الجودة.

وتستعرض الوزيرة خلال مشاركتها التجربة المصرية في بناء منظومة متكاملة للتنمية البشرية، وتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، ودور خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دعم مبادرات قطاع الصحة، إضافة إلى جهود مصر في تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي مقدمتها الصحة الجيدة.

ويشارك في المنتدى وزراء ومسؤولون من قطاعات الصحة والمالية والتخطيط من مختلف دول العالم، إلى جانب منظمات دولية ومؤسسات تنموية، لبحث آليات تمويل مبتكرة للقطاع الصحي، ودعم إصلاحات الأنظمة الصحية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى الإطلاق الرسمي لمركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة في طوكيو، والذي يهدف إلى بناء قدرات القيادات الحكومية المعنية بالسياسات الصحية والمالية، وإتاحة أدوات تحليلية ودراسات تساعد الدول على تصميم وتنفيذ إصلاحات فعّالة في تمويل الصحة.

كما يتضمن جدول أعمال المنتدى الإعلان عن التقرير العالمي لمراقبة التغطية الصحية الشاملة لعام 2025، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الوطنية الخاصة بتعزيز مسارات الإصلاح الصحي في بعض الدول المشاركة.