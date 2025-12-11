رئيسة إدارة شئون رئيس أوزبكستان :تبادلت وجهات النظر مع شيخ الأزهر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي

أعربت رئيسة إدارة شؤون رئيس لجمهورية أوزبكستان سعيدة ميرضيائيفا عن سعادتها بزيارة مصر وإتاحة الفرصة لمقابلة الأمام الأكبر شيخ جامع الأزهر الدكتور أحمد محمد الطيب حيث نقلت له تحيات رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف وتمنياته الطيبة له موضحة أنها تبادلت خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول تعزيز التعاون بين أوزبكستان ومصر في مجالي الروحي والأكاديمي .



وأضافت في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الخميس / أن كلا الجانبين أكدا على أهمية التعاون الوثيق في نشر مبادئ الإسلام المستنير وحماية الشباب من التطرف وبحثنا سبل توسيع البرامج المشتركة، والتبادل الأكاديمي، ودراسة المخطوطات .



وأوضحت أنه تم مناقشة خلال اجتماع لجنة تحكيم جائزة الشيخ زايد للأخوة الإنسانية قضايا جوهرية تتعلق بتعزيز رسالة الجائزة في نشر السلام والتفاهم المتبادل والكرامة الإنسانية وتم التأكيد علي الحاجة إلي التمسك بالمبادئ المنصوص عليها في وثيقة الأخوة الإنسانية وتطويرها، ودعم المبادرات الرامية إلى توطيد التعاون والاحترام المتبادل على الصعيد العالمي.



وأعربت عن شعورها بالفخر والاعتزاز بزيارة أحد أقدم المساجد في مصر وهو جامع الأزهر فضلا عن الفرصة الاستثنائيةً ليس فقط لمشاهدة كنوز تاريخية فريدة، بما في ذلك مجموعة آثار توت عنخ آمون، بل أيضًا للاستفادة من تجربة مصر في صون تراثها الثقافي الوطني.