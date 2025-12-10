غدًا.. فحص طبي جديد لكريم فؤاد بالأهلي

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أن كريم فؤاد لاعب الفريق، سوف يخضع لفحص طبي جديد عقب العودة من قطر ونهاية المشاركة في بطولة كأس العرب.

وأوضح أن الجهاز الطبي سوف يحدد برنامج العلاج الطبيعي للاعب والتأهيل الخاص بالفترة المقبلة، بناء على فحص تطورات حالته، بعد أن كان قد تعرض للإصابة بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في البطولة.

وخضع كريم فؤاد لتدريبات علاجية في قطر عقب الإصابة، فيما يبدأ استكمال فقرات العلاج الطبيعي على هامش تدريبات الفريق بداية من الغد.