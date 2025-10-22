قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة
عزة عاطف

كشف أحد صناع المحتوى على موقع يوتيوب مؤخرًا عن مشهد سريالي داخل أحد أفخم فنادق ماكاو المهجورة، حيث عثر على مجموعة مذهلة من السيارات الفاخرة التي تركت لتتعفن منذ نحو تسع سنوات، في مكان بدا وكأنه تجمّد في الزمن.

إغلاق فندق السيارات الفاخرة بعد فضائح مدوية

تعود القصة إلى عام 2016، حين أغلقت السلطات في ماكاو الفندق الفخم بعد اكتشاف انتهاكات خطيرة لقواعد السلامة، إلى جانب مزاعم بتهريب المخدرات، وأعمال عنف مسلح، وغموض في علاقات الملكية. 

كان هذا الفندق آنذاك رمزًا للرفاهية المترفة في المنطقة، لكنه تحوّل فجأة إلى معلم مهجور يعكس فخامة الماضي وأسرارًا دفنتها السنوات.

سيارات رولز رويس وبورش في مرآب مهجور

اليوتيوبر المعروف باسم Exploring the Unbeaten Path قاد جولة استكشافية داخل الفندق، ليكتشف كنزًا من السيارات الفاخرة التي تركها أصحابها كما هي منذ لحظة الإغلاق.

أمام المدخل الرئيسي للفندق، كانت تقف ثلاث سيارات رولز رويس فانتوم ذات قاعدة عجلات ممتدة، لا تزال تحتفظ ببريقها رغم الغبار الكثيف الذي يغطيها. 

وفي أماكن أخرى من الموقع، ظهرت سيارتان من أودي وبورش كايين، إلى جانب ليموزين دودج تشارجر بيضاء وأودي A8 بيضاء في مرآب تحت الأرض.

لكن المفاجأة الكبرى كانت ليموزين همر H2 الممتدة، المصممة لنقل 18 راكبًا في آنٍ واحد، وهي الآن مركونة بصمت في ظلمة المكان، شاهدة على زمن الرفاهية المنقضي.

لم يتغير شيء داخل الفندق منذ لحظة إغلاقه. يقول اليوتيوبر إن المشهد بدا وكأن الموظفين غادروا فجأة دون سابق إنذار، تاركين كل شيء في مكانه.

من الأجنحة الفاخرة إلى مناطق الغسيل وحتى الكافيتيريا الصغيرة التي لا تزال تحتوي على وجبات خفيفة مغلقة في عبواتها الأصلية، بدا المكان وكأنه كبسولة زمنية تحتفظ بكل تفاصيل الماضي.

وثق صانع المحتوى جولته في ثلاثة مقاطع منفصلة على يوتيوب، ركز أحدها بالكامل على السيارات الفاخرة، بينما تناول المقطعان الآخران تفاصيل الفندق الداخلية وأجواءه الغامضة.

وقد حققت المقاطع ملايين المشاهدات خلال أيام قليلة، إذ أثارت دهشة المتابعين حول سبب ترك كل هذه الثروة المادية دون استغلال أو بيع أو تجديد طوال هذه السنوات.

حتى اليوم، لا تزال ملكية الفندق والسيارات مسألة غامضة لم تكشفها السلطات المحلية أو المستثمرون السابقون. 

وبينما يثير المشهد فضول عشاق السيارات والمهتمين بتاريخ ماكاو، يبقى المكان شاهدًا صامتًا على تحوّل مفاجئ من الفخامة إلى النسيان.

سيارات فاخرة مرسيدس مرسيدس الفئة S فندق مهجور رولز رويس فانتوم ليموزين هامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

ترشيحاتنا

محمد صلاح

تاريخ محمد صلاح ضد الأندية الألمانية في دوري أبطال أوروبا

بيراميدز

بيراميدز يتلقى إخطارًا بتعيين طاقم تحكيم بوتسواني لمواجهة التأمين الإثيوبي

ريال مدريد

قائمة ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

بالصور

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة.. تساعد على منع تجلط الدم بشكل آمن

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد