لو بتحن للماضي.. كيا تطلق معطر جو برائحة البنزين لأصحاب السيارات الكهربائية

في خطوة غير متوقعة تمزج بين الدعابة والتسويق الذكي، أطلقت شركة كيا حملة إعلانية جديدة في فنلندا للترويج لسياراتها الكهربائية، تضمنت منتجًا غريبًا من نوعه: معطر هواء برائحة البنزين مخصص لسياراتها الكهربائية الجديدة EV4.

روح الدعابة الكورية تصل إلى الشمال الأوروبي

رغم أن فنلندا ليست معروفة بروح الدعابة، إلا أن الحملة نجحت في جذب الانتباه بأسلوبها غير التقليدي.

فبينما اعتاد السائقون على رائحة الوقود داخل السيارات التقليدية، قررت كيا أن تمنح مالكي سياراتها الكهربائية تجربة "حنين إلى الماضي" من خلال معطر جو يعيد تلك الرائحة الشهيرة، ولكن بطريقة آمنة ومبتكرة.

وأوضحت الشركة أن المنتج سيكون إصدارًا محدودًا يُمنح لمالكي سيارات Kia EV4 الجدد، ضمن حملة تسويقية تهدف إلى إبراز التحول نحو السيارات الكهربائية بطريقة طريفة وذكية.

ابتكار الرائحة: بين البنزين والياسمين

وفقًا لتقارير محلية، جاءت فكرة معطر البنزين من شركة أستارا أوتو فنلندا، المستورد الرسمي لسيارات كيا في البلاد.

وقد تعاونت الشركة مع الفنان الفنلندي ماكس بيرتولا لابتكار مزيج عطري فريد يعتمد على زيت المحرك وقاعدة معدنية تتداخل مع لمحات من الياسمين وقطران البتولا.

ووصف بيرتولا الرائحة بأنها "تذكر بروائح ورش تصليح السيارات"، في إشارة إلى مزيج الحنين والغرابة الذي تسعى الحملة إلى إيصاله.

فكاهة تسويقية برسالة بيئية

الحملة لم تتوقف عند المعطر الغريب، بل تضمنت أيضًا سلسلة منشورات ساخرة، أبرزها مشهد لشخصين يقفان خارج سيارة كيا الجديدة خلال "استراحة تدخين"، مع تعليق جاء فيه: "إشارات الدخان أصبحت شيئًا من الماضي.. جرب قيادة سيارة كيا EV4 الكهربائية بالكامل، واستمتع بتأثير القيادة الخالية من الدخان في دقائق معدودة".

بهذا الأسلوب الطريف، تمزج كيا بين التوعية البيئية والروح الدعابية لتخفيف رهبة الانتقال من السيارات التقليدية إلى الكهربائية، مؤكدة أن مستقبل القيادة يمكن أن يكون صديقًا للبيئة ومليئًا بالابتسامات أيضًا.