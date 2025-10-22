العشري: القمة المصرية الأوروبية تؤكد ريادة مصر في بناء شراكة متوازنة مع أوروبا

أشاد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدًا أنها عكست بوضوح الرؤية المصرية المتكاملة لبناء شراكة اقتصادية جديدة مع الاتحاد الأوروبي تقوم على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة.

وأوضح «العشري» أن خطاب الرئيس حمل رسائل قوية للعالم بشأن مكانة مصر المحورية في منظومة التجارة والطاقة، وإيمانها بأهمية التكامل الإقليمي كركيزة لتحقيق الاستقرار والنمو، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس عن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع أوروبا يعكس إدراكًا عميقًا لمتطلبات المرحلة الراهنة من التحولات العالمية في مجالات الصناعة والطاقة والتحول الأخضر.

وأضاف رئيس غرفة القاهرة التجارية أن تأكيد الرئيس على دعم القطاع الخاص وتوسيع مجالات الشراكة مع الشركات الأوروبية يعزز مناخ الثقة ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، تقوم على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات المشتركة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في مصر وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي.

وأكد «العشري» أن كلمة الرئيس السيسي وضعت خريطة طريق واضحة لمستقبل العلاقات المصرية–الأوروبية، وأرسلت رسالة طمأنة قوية لمجتمع الأعمال في الجانبين بأن مصر ماضية بثبات نحو تحقيق نمو شامل ومستدام، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد وإمكاناتها الإنتاجية الكبيرة، لتكون جسرًا اقتصاديًا واستثماريًا بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.