مجلس الوزراء يوافق على تخصيص جلسة مسائية للمتقدمين للوظائف عبر التنظيم والإدارة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على المقترح المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بتخصيص جلسة مسائية للمتقدمين الذين يتخلفون عن أداء اختباراتهم في الموعد المحدد.

وذلك بما يُسهم في تطوير منظومة المسابقات المركزية والتيسير على المتقدمين، خاصة القادمين من محافظات بعيدة.

ولن يسمح بأداء الامتحان في غير اليوم المحدد مسبقًا.

وذلك اعتبارًا من مسابقة شغل وظائف معلم مساعد (رياض أطفال) بالأزهر الشريف، والمقرر البدء في تنفيذها ٢٨ أكتوبر الجاري.

يناشد الجهاز جميع المتقدمين الالتزام الدقيق بمواعيد الحضور المقررة، حرصًا على حسن سير العمل وتجنّب تحمّل رسوم إضافية نتيجة التأخر أو التغيب عن الموعد المحدد.