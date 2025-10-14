التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة تظلمات مسابقة شغل 36)وظيفة بمياه الشرب

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتائج التظلمات الخاصة بمسابقة شغل (36) وظيفة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك الاستعلام عن ترتيب المتقدمين في قائمة انتظار المسابقة، الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني ولكن ترتيبهم لم يؤهلهم إلى أن يكونوا ضمن العدد المطلوب لشغل الوظائف في إطار المسابقة، وذلك باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية :

https://jobs.caoa.gov.eg

وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تجسد التزام الدولة بنهج الشفافية وضمان حق كل متقدم في الاطلاع على موقفه بدقة.

كان الجهاز قد أعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في 21 سبتمبر الماضي، وفتح باب التظلمات في اليوم التالي ولمدة أسبوعين.