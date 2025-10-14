قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد دعوة المجلس للانعقاد.. من يرأس الجلسة الافتتاحية للشيوخ
في ذكرى معركة المنصورة.. يوم سطر فيه نسور الجو المصريون ملحمة النصر في سماء الوطن
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة تظلمات مسابقة شغل 36)وظيفة بمياه الشرب

آية الجارحي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتائج التظلمات الخاصة بمسابقة شغل (36) وظيفة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك الاستعلام عن ترتيب المتقدمين في قائمة انتظار المسابقة، الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني ولكن ترتيبهم لم يؤهلهم إلى أن يكونوا ضمن العدد المطلوب لشغل الوظائف في إطار المسابقة، وذلك باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية :

https://jobs.caoa.gov.eg

وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تجسد التزام الدولة بنهج الشفافية وضمان حق كل متقدم في الاطلاع على موقفه بدقة.

كان الجهاز قد أعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في 21 سبتمبر الماضي، وفتح باب التظلمات في اليوم التالي ولمدة أسبوعين.

