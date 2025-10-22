فتحي سند: كان من الأفضل أن يتقدم نبيه باستقالته منذ العودة من تشيلي

علق الناقد الرياضي فتحي سند عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على استقالة المدرب أسامة نبيه، مشيرًا إلى أن توقيت الاستقالة له تأثير كبير على الموقف الحالي.

وقال سند في منشوره: “كان من الأفضل أن يتقدم أسامة نبيه باستقالته منذ العودة من تشيلي.. التوقيت يفرق!!



وكان قد كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، عن تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، بقيادة أسامة نبيه.



وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اللجنة الفنية باتحاد الكرة توصي بقبول استقالة أسامة نبيه من تدريب منتخب مصر للشباب.