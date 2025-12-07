إزالة فورية لمخالفة بناء بمدينة الرحاب بالتجمع الأول

نفذ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة إزالة فورية لمخالفة زيادة في النسبة البنائية بغرف السطح، إضافة إلى عدد ٢ غرفة بالردود الجانبي، والتي تم إنشاؤها باستخدام علب وقضبان من حديد الكريتال، وذلك بالقطعة رقم 30 – مجموعة 11 – حي الرحاب – التجمع الأول.

بناءً على تعليمات المهندس أحمد رشاد – رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وتحت إشراف ومتابعة السيد المهندس سيد حسن – نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، بمواصلة رصد جميع أنواع المخالفات والتعديات والعشوائيات والتصدي لها حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.

جاء ذلك بالتنسيق مع المهندس المشرف العام على إدارة التنمية بالتجمعات، والمهندس مدير التنمية، و مدير الأمن، وبمشاركة إدارة التنمية وإدارة الأمن ولجنة الإزالة.

وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الجهاز، وجارٍ اتخاذ واستكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال المخالفة.



