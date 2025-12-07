إزالة عدد من الغرف المخالفة التي جرى إنشاؤها دون أي تراخيص بمدينة بدر

شن جهاز تنمية مدينة بدر حملة حاسمة استهدفت إزالة عدد من الغرف المخالفة التي جرى إنشاؤها دون أي تراخيص خلف منطقة النوادي ومركز المدينة «عمارات المخابرات».

بناءاً على توجيهات السيد المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان و المهندس عمار مندور نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية و الانشاءات و المهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق بمنع المظاهر العشوائية بالمدن الجديدة

الحملة تمت بتوجيهات مباشرة من المهندس السيد أمين رئيس الجهاز الذي شدّد على الضرب بيد من حديد ضد أي بناء عشوائي أو محاولات للاستيلاء على أراضي الدولة.

وقامت إدارة الامن بقيادة ياسر عبدالله و محمد الزهرى بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مأمور قسم شرطة التعمير و العقيد رامى شاهين نائب المأمور بتنفيذ الإزالة الكاملة في الحال مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ليؤكد الجهاز أنه لن يسمح مطلقًا بوجود أي تجاوزات أو تشويه للمظهر العام.

وشدد المهندس أمين رئيس الجهاز على أن يتابع الجهاز حملاته اليومية لإعادة الانضباط وفرض سيادة القانون في كل أحياء المدينة.