قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من البيت.. الرابط والخطوات
وزير الإسكان: ما حدث خلال 10 سنوات الماضية يمثل تنمية عمرانية شاملة
الكشف والعلاج مجانا.. فحص 1081 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ
وزير الإسكان: 3 جامعات تعمل في مدينة العلمين الجديدة وبها طلاب وأعضاء هيئة تدريس
آخر تحديث.. أسعار الذهب مساء اليوم الأحد
مش مجرد لاعب ده قصه كفاح واسم مصر.. عمرو الليثي يدعم صلاح برسالة مؤثرة
سعر الذهب الآن.. تراجع طفيف لعيار 21 وتوقعات بصعود قياسي نحو 5000 دولار
لا تخافوا.. وزير الشباب يوجه رسالة للسباحين واللاعبين
طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية
كأس عاصمة مصر| أحمد ربيع يواصل الغياب عن الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث.. أسعار الذهب مساء اليوم الأحد

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

سجل الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعًا طفيفًا، في ظل حالة انتظار تسيطر على الأسواق العالمية قبل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر.

وشهدت السوق المحلية انخفاضًا محدودًا في الأسعار بلغ نحو 35 جنيهًا للجرام على مدار الأسبوع، وهو تراجع بسيط مقارنة بالتقلبات السابقة التي شهدها المعدن الأصفر. 

ورغم هذا الهبوط؛ بقيت الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيًا، مستفيدة من توقعات قوية تشير إلى اتجاه الفيدرالي نحو خفض الفائدة قريبًا، وفقًا لبيانات منصة "آي صاغة".

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأحد 7-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  4198 دولارًا. 


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4811 جنيها للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5613 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6415 جنيها.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.904 آلاف جنيه.


ومع العد التنازلي لقدوم عام 2026؛ يتزايد الحديث داخل المؤسسات المالية عن استعداد الذهب لموجة صعود جديدة، قد تدفعه إلى مستويات غير مسبوقة إذا استمرت المعطيات الحالية الداعمة لارتفاعه.

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في عدة مناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7

رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

ترشيحاتنا

اسماء جلال وصبا مبارك

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

الرمان

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

رامي عياش

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

بالصور

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

فيديو

مرض الفنانة جميلة عزيز

كواليس مؤلمة.. جميلة عزيز تروي قصة مرضها ولحظات الانهيار وموقف أشرف زكي

ايمان عبد اللطيف

السبب مجهول .. زوج يتخلص من زوجته بعد 120 يوم زواج

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد