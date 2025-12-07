آخر تحديث.. أسعار الذهب مساء اليوم الأحد

سجل الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعًا طفيفًا، في ظل حالة انتظار تسيطر على الأسواق العالمية قبل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر.

وشهدت السوق المحلية انخفاضًا محدودًا في الأسعار بلغ نحو 35 جنيهًا للجرام على مدار الأسبوع، وهو تراجع بسيط مقارنة بالتقلبات السابقة التي شهدها المعدن الأصفر.

ورغم هذا الهبوط؛ بقيت الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيًا، مستفيدة من توقعات قوية تشير إلى اتجاه الفيدرالي نحو خفض الفائدة قريبًا، وفقًا لبيانات منصة "آي صاغة".

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأحد 7-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4198 دولارًا.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4811 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5613 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6415 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.904 آلاف جنيه.



ومع العد التنازلي لقدوم عام 2026؛ يتزايد الحديث داخل المؤسسات المالية عن استعداد الذهب لموجة صعود جديدة، قد تدفعه إلى مستويات غير مسبوقة إذا استمرت المعطيات الحالية الداعمة لارتفاعه.