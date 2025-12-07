خطوات التقديم على الفرص الاستثمارية عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية

تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح فرص استثمارية متنوعة أمام الشركات والمستثمرين.

ووفرت منصة إلكترونية متكاملة لتسهيل إجراءات التقديم وضمان الشفافية وسرعة التعامل.

وأوضح أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة رئيس الجهاز أن التقديم يتم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة للفرص الاستثمارية:

assign.newcities.gov.eg

وأشار إلى أن عملية التسجيل والتقديم تتم بخطوات بسيطة وواضحة، جاءت على النحو التالي:

خطوات التقديم على الفرص الاستثمارية

إنشاء حساب جديد على الموقع

يقوم المستثمر أو ممثل الشركة بعمل حساب (Account) على الموقع، وتسجيل البيانات الأساسية المطلوبة.

تفعيل الحساب

بعد التسجيل، يتم استلام رسالة تفعيل عبر البريد الإلكتروني، وبعد إتمام التفعيل يمكن الدخول إلى المنصة بكامل صلاحياتها.

اختيار الفرصة الاستثمارية المناسبة

يقوم المستثمر بالدخول إلى قسم “الفرص الاستثمارية” على الموقع، ثم اختيار المدينة التي يرغب في الاستثمار بها، سواء القاهرة الجديدة أو غيرها من المدن التابعة للهيئة.

استعراض الفرص المتاحة

يتم عرض الفرص المتاحة بكل مدينة، مع تفاصيل كل فرصة ومساحتها وطريقة الطرح والمزايا الاستثمارية المرتبطة بها.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة

يقوم المستثمر برفع جميع المستندات الرسمية الخاصة بالشركة مباشرة على الموقع، وفق الصيغ المطلوبة.

اختيار قطعة الأرض المراد الاستثمار بها

بعد مراجعة الفرص، يمكن اختيار قطعة الأرض المناسبة وتقديم الطلب إلكترونيًا.

وأكد المهندس أحمد رشاد الشريف أن هذه المنصة تأتي في إطار سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتسهيل إجراءات الاستثمار وجذب المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية، بما يدعم خطط التنمية بالمدن الجديدة.

وأضاف أن جهاز القاهرة الجديدة يرحب بجميع المستثمرين ويقدم الدعم الفني والمعلوماتي لكل من يرغب في الاطلاع أو الاستفسار بشأن الفرص المتاحة داخل المدينة.