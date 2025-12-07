قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ورتل القرآن.. الأزهر: إطلاق حملة لتعلم أحكام التجويد والتلاوة | تفاصيل
بعد تحذيرات تطبيق إنستاباي .. كيف تدخل البنك المركزي لحماية حسابات عملاء البنوك
عايزين يشِّيلوه خيبتهم.. تعليق ناري من تامر أمين على أزمة محمد صلاح
سبورتنج كلوب لواندا الأنجولي يفوز على رابطة الأصدقاء الإيفواري
لقد حصلت على نقاط إنستاباي.. تحذير من حيلة جديدة لسرقة بيانات العملاء
إحالة 40 طعنا علي نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب للنقض
لا مكان للشائعات.. أحمد موسى: مصر لن تسمح لأحد بتدمير اقتصادها
الإدارية العليا تؤجل 257 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب للأربعاء المقبل
أسوة بكأس العالم.. خضوع حكام ومساعدي الدوري الممتاز لاختبار الفواصل الزمنية
الإدارية العليا: عدم قبول 3 طعون علي نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب
نتيجة وأهداف وملخص مباراة منتخبي قطر وتونس بكأس العرب وترتيب المجموعة
حسام حسن قبل المونديال: أثق في لاعبي المنتخب وظهورهم بشكل أفضل من النسخ السابقة
اقتصاد

خطوات التقديم على الفرص الاستثمارية عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية

هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية
آية الجارحي

تواصل  هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح فرص استثمارية متنوعة أمام الشركات والمستثمرين.

ووفرت منصة إلكترونية متكاملة لتسهيل إجراءات التقديم وضمان الشفافية وسرعة التعامل.

وأوضح  أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة رئيس الجهاز أن التقديم يتم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة للفرص الاستثمارية:

assign.newcities.gov.eg

وأشار إلى أن عملية التسجيل والتقديم تتم بخطوات بسيطة وواضحة، جاءت على النحو التالي:

خطوات التقديم على الفرص الاستثمارية

  • إنشاء حساب جديد على الموقع

يقوم المستثمر أو ممثل الشركة بعمل حساب (Account) على الموقع، وتسجيل البيانات الأساسية المطلوبة.

  • تفعيل الحساب

بعد التسجيل، يتم استلام رسالة تفعيل عبر البريد الإلكتروني، وبعد إتمام التفعيل يمكن الدخول إلى المنصة بكامل صلاحياتها.

  • اختيار الفرصة الاستثمارية المناسبة

يقوم المستثمر بالدخول إلى قسم “الفرص الاستثمارية” على الموقع، ثم اختيار المدينة التي يرغب في الاستثمار بها، سواء القاهرة الجديدة أو غيرها من المدن التابعة للهيئة.

  • استعراض الفرص المتاحة

يتم عرض الفرص المتاحة بكل مدينة، مع تفاصيل كل فرصة ومساحتها وطريقة الطرح والمزايا الاستثمارية المرتبطة بها.

  • رفع المستندات والأوراق المطلوبة

يقوم المستثمر برفع جميع المستندات الرسمية الخاصة بالشركة مباشرة على الموقع، وفق الصيغ المطلوبة.

  • اختيار قطعة الأرض المراد الاستثمار بها

بعد مراجعة الفرص، يمكن اختيار قطعة الأرض المناسبة وتقديم الطلب إلكترونيًا.

وأكد المهندس أحمد رشاد الشريف أن هذه المنصة تأتي في إطار سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتسهيل إجراءات الاستثمار وجذب المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية، بما يدعم خطط التنمية بالمدن الجديدة.

وأضاف أن جهاز القاهرة الجديدة يرحب بجميع المستثمرين ويقدم الدعم الفني والمعلوماتي لكل من يرغب في الاطلاع أو الاستفسار بشأن الفرص المتاحة داخل المدينة.

