رئيس حدائق أكتوبر يعقد اجتماعا عاجلا مع شركات تنفيذ مشروع 810 عمارات

عقد المهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس شركات تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق والكهرباء وبحضور النواب والمديرين العموم ومديرى الادارات المختصة ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى المشاريع لمناقشة ومتابعة الأعمال.

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة الأعمال ووضع خطط عاجلة لنهو مشروعات سكن كل المصريين محور منخفضى الدخل وتسليم الوحدات للمستفيدين طبقا للمواعيد المقررة.

وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الجهاز على ضرورة الإسراع فى نهو كافة الاعمال للعمارات والمرافق والطرق والكهرباء والغاز وضرورة التنسيق وربط كافة المرافق والخدمات ونهو الاعمال بصورة متكاملة والعمل على إزالة أي معوقات تؤثر على سرعة الانتهاء منها، مؤكدًا اهتمام الوزارة بسرعة نهو الاعمال وتسليم الوحدات للمستفيدين فى المواعيد المحددة طبقا لخطة التسليم المتفق عليها .

ووجه رئيس الجهاز بضرورة المتابعة اليومية لسير العمل بالموقع من قبل الادارات المختلفة وتنسيق التداخلات بين الشركات العاملة واتخاذ كافة الاجراءات مع الشركات المتهاونة والمتقاعسة.

وأكد رئيس الجهاز على أن تتم الاعمال طبقا لأعلى معايير الجودة المطلوبة من توريدات وخامات وتنفيذ والعمل على تحسين ورفع مستوى التشطيبات وأعمال اللاندسكيب والزراعات حرصا على خروج المشروعات بالصورة الحضارية والمظهر الجمالى المطلوب فى اطار التوجه العام للوزارة فى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن كمجتمع عمرانى متكامل.