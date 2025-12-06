قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جهاز حدائق أكتوبر يواصل الحملات المكثفة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين على مستوى المدينة

آية الجارحي

 تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لرؤساء أجهزة المدن بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري والتصدي لكل أشكال الإشغالات والمخالفات؛ أصدر المهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر تعليماته بتكثيف الحملات الأمنية والمرورية لرفع الإشغالات والمخالفات والحد من انتشار الباعة الجائلين بكافة أنحاء المدينة.

 قادت ادارة التنمية بجهاز المدينة بالتعاون مع شرطة المرافق، عدة حملات موسعة لإزالة المخالفات والتصدي لمختلف أشكال العشوائيات، شملت الحملات عددًا من المناطق الحيوية بالمدينة منها :-

 رفع إشغالات الباعة الجائلين بمخرج طريق زويل وإزالة الإشغالات بطريق ومدخل سوق الجملة

 ضبط تروسيكل بائع متجول خضار من موقف سوق الجملة

 رفع إشغالات باعة جائلين من منطقة ال ٣٩٠ فدان 

رفع اشغالات من سنتر ٣ دار مصر

رفع اشغالات من منتزه الخليفة المنطقة التانية

رفع اشغالات من سنتر 3 المنطقة الخامسة

 وأكد رئيس الجهاز على استمرار الحملات بشكل يومي، وعدم التهاون مع أي مخالفات أو إشغالات غير قانونية، مشدداً على أن الهدف من الحملات المستمرة؛ هو الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وضمان السيولة المرورية وراحة السكان.

بدون حرمان.. نصائح فعالة ومجربة لخسارة الوزن في الشتاء

