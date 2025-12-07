رئيس حدائق العاصمة: متابعة يومية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

كثف المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، جولاته الميدانية لمتابعة جميع مواقع العمارات السكنية بمختلف مناطق المدينة والوقوف على الاحتياجات الفعلية بكل منطقة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي ملاحظات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة بالمدينة، ورفع كفاءة المرافق والخدمات وتحسين المشهد الحضاري، ضمن خطة متكاملة تستهدف تحقيق بيئة عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة.

وتضمنت جولته، المرور على الأسواق والمحال التجارية، وذلك لإحكام السيطرة على تداول المنتجات الغذائية بالأسواق والمحال التجارية من حيث الصلاحية والحفظ وطريقة العرض، وذلك حرصاً على سلامة وصحة المواطنين بالمدينة، وقد شدد رئيس الجهاز على ضرورة التزام أصحاب المحلات بالمساحات المحددة لهم، وإزالة أي إشغالات أو تعديات محيطة بها، مع رصد المخالفات أولًا بأول،

كما شملت جولته المتابعة الميدانية عدة مناطق مختلفة بالعمارات السكنية بالمواقع أرقام (٥٧ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٢) بمنطقة (٤٩) عمارة بحي الزهور بالمرحلة الرابعة ضمن مشروع سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل، حيث تابع أعمال رفع الكفاءة الجارية، موجّهًا بتكثيف أعمال النظافة والاهتمام بنظافة الشوارع الداخلية وحول العمارات، وإزالة الردش الناتج عن أعمال التطوير، إلى جانب الاهتمام بأعمال الزراعة وتهذيب الأشجار وتكثيف المغطيات والزهور ونظافة المسطحات الخضراء بما يحافظ على المظهر الحضاري،

وأكد رئيس الجهاز أن الجولات الميدانية مستمرة في مختلف المناطق، وأن وتيرة العمل لا تتوقف داخل المدينة، حيث تتواصل الجهود صباحًا ومساءً لتطوير جميع القطاعات ضمن خطة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتعزيز المشهد الحضاري لمدينة حدائق العاصمة.