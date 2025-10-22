تحديث iOS 26.1 يقدم ميزة تخفف من تأثير الزجاج السائل المثير للجدل

في خطوة جريئة أحدثت جدلا واسعا بين مستخدمي آيفون، قدمت شركة آبل في نظام iOS 26 واحدا من أكبر التغييرات التصميمية في تاريخ النظام منذ أكثر من عشر سنوات.

جاء التحديث الجديد بلغة تصميم مبتكرة أطلقت عليها الشركة اسم الزجاج السائل "Liquid Glass"، وهي تقنية تحاكي الطريقة التي ينكسر ويتحول بها الضوء عند مروره عبر الزجاج الحقيقي، ما يمنح واجهة المستخدم تأثيرا بصريا شفافا وانسيابيا ينبض بالحياة.

iOS 26 يقدم أجرأ تصميم بصري لهواتف آيفون منذ أكثر من عقد

التصميم الجديد قوبل بآراء متباينة، فبينما اعتبره البعض تحديثا منعشا ومبهرا تقنيا، يرى آخرون أن عناصر الواجهة الشفافة قد تربك تجربة الاستخدام وتجعل التنقل أقل وضوحا مقارنة بالإصدارات السابقة.

ورغم هذا الجدل، يبدو أن "الزجاج السائل" يمثل توجها طويل الأمد في استراتيجية آبل الجمالية، مع وعود بتحديثات قادمة تمنح المستخدمين تحكما أكبر في مظهر وتأثير هذه الواجهة الجديدة.

وعلى الرغم من إعجاب كثير من المستخدمين بهذا التصميم العصري والمبهر تقنيا، يرى آخرون أن عناصر الواجهة الشفافة، مثل أشرطة الأدوات والقوائم، تجعل تجربة استخدام الهاتف أقل وضوحا وأكثر تعقيدا، خاصة عند تداخل المحتوى في الخلفية مع الواجهة.

ومع أن "الزجاج السائل" سيظل جزءا أساسيا من تصميم iOS في المستقبل المنظور، إلا أن التحديث القادم لنظام التشغيل iOS 26.1 سيمنح المستخدمين خيارا جديدا لتقليل هذا التأثير البصري.

آبل تضيف خيار "تعتيم" لتقليل شفافية التصميم

في النسخة التجريبية الرابعة من iOS 26.1، التي تم إصدارها يوم أمس، اكتشف المطورون إعدادا جديدا يسمح بتعديل مظهر "الزجاج السائل" ليبدو أقل شفافية وأقرب إلى الزجاج المثلج، تسمي آبل هذا الوضع بـ “المعتم” Tinted مقابل الوضع الحالي “الشفاف” Clear.

يسهل هذا الخيار الجديد تمييز الأزرار وعناصر الواجهة الأخرى، عبر زيادة التعتيم وإضافة تباين أكبر، مع الحفاظ على لمسة لونية خفيفة من الخلفية.

كيفية تفعيل الوضع المعتم في iOS 26.1

عند توفر التحديث على جهازك، يمكنك تغيير مظهر "الزجاج السائل" باتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق الإعدادات Settings.

2. اختر الشاشة والسطوع Display and Brightness.

3. اضغط على خيار الزجاج السائل Liquid Glass.

4. اختر الوضع "Tinted".

5. ستظهر لك رسالة توضيحية: “اختر المظهر المفضل لتصميم الزجاج السائل، الشفاف يكشف المزيد من المحتوى في الخلفية، بينما المعتم يزيد التعتيم ويضيف تباينا أكبر”.

يرجى ملاحظة أن هذه الخطوات قابلة للتغيير مع الإصدار النهائي من iOS 26.1.

متى سيتوفر iOS 26.1 رسميا؟

إذا كنت من المطورين أو ضمن برنامج آبل التجريبي العام، يمكنك تحميل iOS 26.1 بنسخته التجريبية الرابعة الآن.

أما للمستخدمين العاديين، فمن المتوقع أن تطلق آبل التحديث رسميا خلال الأسبوع المقبل.

وبمجرد توفر iOS 26.1، سيتمكن جميع مستخدمي أجهزة آيفون الداعمة لنظام iOS 26 من تقليل تأثير التصميم الشفاف الجديد، والاستفادة من واجهة أكثر هدوءا وسهولة في التنقل.