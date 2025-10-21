التنظيم والإدارة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

التقى المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بمقر المنظمة بالقاهرة، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية وتحسين أداء المؤسسات العامة.

وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية، وبحث إمكانية تنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة بالتنسيق بين الجهاز والمنظمة، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الأجهزة الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، وتعزيزاً للتعاون العربي في مجالات الإدارة العامة.

مؤتمر المنظمة

كما تطرق اللقاء إلى الإعداد لانعقاد المؤتمر النصف سنوي للمجلس التنفيذي للمنظمة على المستوى الوزاري، والمقرر عقده في العاصمة المغربية الرباط يوم ١٢ نوفمبر المقبل، حيث يشغل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة.

رفع كفاءة الكوادر العربية

وأعرب المهندس حاتم نبيل عن حرص الجهاز على دعم أنشطة المنظمة، بما في ذلك خطتها الاستراتيجية للفترة من عام ٢٠٢٦ إلى ٢٠٣٠، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمة في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الكوادر العربية في مجالات الإدارة العامة.