قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتحي سند: كان من الأفضل أن يتقدم نبيه باستقالته منذ العودة من تشيلي
تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء
أحمد عاطف آدم يكتب: طفل الإسماعيلية والبرمجة النفسية
قيادي بحماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي بقمة بروكسل جسدت قوة مصر وريادتها الإقليمية
خالد الغندور يهاجم مدرب الزمالك بسبب الأهلي
شرط للحصول على التراخيص.. محافظ البحر الأحمر: إلزام المنشآت السياحية بإنشاء محطات تحلية خاصة|فيديو
شقق وزارة الإسكان 2025 .. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز
النبراوي يدعم هيثم الحريري وأسرة محمد أسامة قتيل المنوفية.. شوف عمل إيه؟
دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق محدود بمخلفات أعلى سطح عقار في شبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: رأس غارب تنتج 75% من بترول مصر.. والمثلث الذهبي مستقبل التعدين|فيديو
خالد طلعت: زيزو يتفوق على شيكابالا في المساهمة بالأهداف في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بحماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي بقمة بروكسل جسدت قوة مصر وريادتها الإقليمية

علاء سليمان الحديوي
علاء سليمان الحديوي
محمد الشعراوي

أكد علاء سليمان الحديوي، القيادي بحزب حماة الوطن، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي المنعقد على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، حملت رسائل بالغة الأهمية عن عمق الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات العالمية، وإيمان الدولة بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، بالإضافة إلى عكست رؤية مصر الثابتة تجاه التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة .

وأوضح الحديوي، في بيان له اليوم ، أن حديث الرئيس اتسم بالوضوح والشفافية، ووضع النقاط فوق الحروف بشأن الملفات الاقتصادية والتنموية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، بجانب أن الرئيس السيسي قدّم طرحًا واقعيًا ومسؤولًا حول ضرورة تحقيق توازن حقيقي في المصالح الاقتصادية بين الشركاء الدوليين، بما يضمن تعزيز الاستثمارات المشتركة، ودعم جهود التحول الأخضر، ومواجهة الأزمات العالمية في الطاقة والغذاء.

وذكر القيادي بحزب حماة الوطن، أن الرئيس السيسي شدد على أهمية دعم الشراكة بين ضفتي المتوسط لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها أزمة الطاقة والغذاء، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن هذه الرؤية المصرية تُترجم الدور المحوري الذي تلعبه مصر كقوة توازن واستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار الحديوي إلى أن حديث الرئيس السيسي عن دعم الاستثمار والتنمية المستدامة يعكس إصرار الدولة المصرية على بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصنيع وجذب الاستثمارات الأجنبية، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات اقتصادية حادة، وهو ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مشاركة مصر الفاعلة في القمة تمثل خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات المصرية الأوروبية على أسس من التعاون المتكافئ والاحترام المتبادل.

وأضاف الحديوي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي قادر على الصمود أمام التحديات، بفضل ما تحقق من إصلاحات جذرية في البنية التحتية والاستثمار والإنتاج، مشددًا على أن حزب حماة الوطن يقف داعمًا ومساندًا لكافة جهود القيادة السياسية في ترسيخ مكانة مصر الدولية وتحقيق التنمية المستدامة، ومن أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

واختتم علاء سليمان الحديوي بيانه، بالتأكيد على أن ما حملته القمة من رسائل إيجابية يؤكد أن مصر أصبحت صوتًا مسموعًا ومؤثرًا في القضايا الإقليمية والدولية، وأنها تسير بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

علاء سليمان حزب حماة الوطن الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة المصرية الأوروبية التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

ترشيحاتنا

خلال المؤتمر

المشاط: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ليست مالية فقط لكنها شراكة تقوم على رؤية واضحة للمستقبل

الذهب

كندا تشهد قفزة بـ31% في إنتاج الذهب

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي

بالصور

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد