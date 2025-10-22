قيادي بحماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي بقمة بروكسل جسدت قوة مصر وريادتها الإقليمية

أكد علاء سليمان الحديوي، القيادي بحزب حماة الوطن، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي المنعقد على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، حملت رسائل بالغة الأهمية عن عمق الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات العالمية، وإيمان الدولة بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، بالإضافة إلى عكست رؤية مصر الثابتة تجاه التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة .

وأوضح الحديوي، في بيان له اليوم ، أن حديث الرئيس اتسم بالوضوح والشفافية، ووضع النقاط فوق الحروف بشأن الملفات الاقتصادية والتنموية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، بجانب أن الرئيس السيسي قدّم طرحًا واقعيًا ومسؤولًا حول ضرورة تحقيق توازن حقيقي في المصالح الاقتصادية بين الشركاء الدوليين، بما يضمن تعزيز الاستثمارات المشتركة، ودعم جهود التحول الأخضر، ومواجهة الأزمات العالمية في الطاقة والغذاء.

وذكر القيادي بحزب حماة الوطن، أن الرئيس السيسي شدد على أهمية دعم الشراكة بين ضفتي المتوسط لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها أزمة الطاقة والغذاء، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن هذه الرؤية المصرية تُترجم الدور المحوري الذي تلعبه مصر كقوة توازن واستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار الحديوي إلى أن حديث الرئيس السيسي عن دعم الاستثمار والتنمية المستدامة يعكس إصرار الدولة المصرية على بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصنيع وجذب الاستثمارات الأجنبية، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات اقتصادية حادة، وهو ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مشاركة مصر الفاعلة في القمة تمثل خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات المصرية الأوروبية على أسس من التعاون المتكافئ والاحترام المتبادل.

وأضاف الحديوي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي قادر على الصمود أمام التحديات، بفضل ما تحقق من إصلاحات جذرية في البنية التحتية والاستثمار والإنتاج، مشددًا على أن حزب حماة الوطن يقف داعمًا ومساندًا لكافة جهود القيادة السياسية في ترسيخ مكانة مصر الدولية وتحقيق التنمية المستدامة، ومن أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

واختتم علاء سليمان الحديوي بيانه، بالتأكيد على أن ما حملته القمة من رسائل إيجابية يؤكد أن مصر أصبحت صوتًا مسموعًا ومؤثرًا في القضايا الإقليمية والدولية، وأنها تسير بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.