السفير أحمد أبو زيد: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تاريخية وتعزز الشراكة مع أوروبا
النهاية المستحقة.. القصة الكاملة لسقوط عصفور خط الصعيد الجديد في سوهاج
بسمة وهبة: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تعزز التنسيق الأمني بين مصر والاتحاد الأوروبي
مصرع طفلين بعد سقوطهما من الطابق العاشر بدمنهور
ربنا يحفظك يا حبيبي.. تامر حسني يهنئ ابنه بعيد ميلاده
ليفربول يتقدم على فرانكفورت بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
محافظ البحر الأحمر لصدى البلد: خطط تنموية كبرى لتحويل المحافظة إلى مركز عالمي للسياحة والاستثمار
روشتة من نقيب البيطريين لمواجهة التهديدات الفيروسية العالمية
أوروبا تموّل بـ7.4 مليار يورو.. وتؤكد الالتزام بالقانون الدولي لدعم أمن مصر المائي حول السد الإثيوبي
التقديم في قرعة الحج 2026 .. الشروط والمستندات وخطوات التسجيل إلكترونيًا
سهام صالح: أشفق على عصام الحضري رغم إساءته لي
نجيب ساويرس: أحمد السويدي إنسان شاطر جدا وبيشتغل زيادة عن اللزوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

خطوة بخطوة.. كيفية معرفة نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 فور ظهورها

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي
عبد العزيز جمال

تزايدت عمليات البحث مؤخرًا عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025، خاصة بين المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 7» التي أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمخصصة لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب لكل مواطن.

ويحرص آلاف المتقدمين الآن على معرفة نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بعد انتهاء فترة الحجز رسميًا، إلى جانب التعرف على طرق سداد أقساط الوحدات السكنية والخطوات الصحيحة للاستعلام عن القبول عبر الموقع الإلكتروني.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تفاصيل تمويل شقق الإسكان الاجتماعي 2025

أكدت وزارة الإسكان أن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 تُطرح وفق نظام التمويل العقاري المدعوم من الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، حيث يحصل المستفيد على تسهيلات تمويلية طويلة الأجل بفائدة منخفضة مقارنة بالأسعار السائدة في السوق العقارية.

  • لمحدودي الدخل: فائدة سنوية ثابتة قدرها 8% على مدار فترة السداد
  • لمتوسطي الدخل: فائدة سنوية 12% تمتد حتى 20 عامًا

كما أوضحت الوزارة أن المصاريف الإدارية ومقدم الحجز ومصاريف التسجيل يتم توضيحها بشكل كامل داخل كراسة الشروط الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتوفير سكن لائق بشروط ميسرة مع ضمان الشفافية في جميع مراحل التقديم، بدءًا من الحجز وحتى إعلان نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025.

كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

أعلنت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن أكثر من وسيلة إلكترونية وهاتفية لمعرفة نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بسهولة، حيث يمكن للمواطنين اتباع أي من الطرق التالية:

  • الاتصال بالخط الساخن: يمكن الاستعلام عبر الأرقام 1188 أو 5777 من الهاتف المحمول، أو الاتصال على 090071117 من أي خط أرضي
  • الموقع الرسمي للصندوق: الدخول إلى الموقع الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg ثم إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة والضغط على “استعلام” لمعرفة النتيجة فورًا
  • الرسائل النصية القصيرة: إرسال رسالة تحتوي على الرقم القومي إلى رقم الخدمة 1124 للحصول على رد سريع بنتيجة الطلب

خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالرقم القومي

لمعرفة نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بطريقة صحيحة وسريعة، يجب على المواطن اتباع الخطوات التالية بدقة:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي
  • الضغط على خيار «الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي»
  • إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد في الخانة المحددة
  • الضغط على زر «استعلام» لعرض حالة الطلب فورًا

تظهر بعدها جميع التفاصيل الخاصة بالطلب، سواء تم قبوله مبدئيًا أو ما زال قيد المراجعة، إلى جانب التعليمات الخاصة بالخطوات التالية في حالة القبول أو الرفض.

ما شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي للمتزوجين

طريقة سداد أقساط شقق الإسكان الاجتماعي 2025

أوضحت وزارة الإسكان أن الدولة وفرت العديد من الوسائل الإلكترونية لتسهيل عملية سداد أقساط شقق الإسكان الاجتماعي 2025 دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب الحكومية أو البنوك، وذلك دعمًا للتحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المواطنين

يمكن سداد الأقساط من خلال الوسائل التالية:

  1. منصة مصر الرقمية: وهي المنصة الرسمية التابعة للحكومة والتي تتيح سداد الأقساط إلكترونيًا بسهولة وأمان
  2. شبكة خالص للدفع الإلكتروني: يمكن السداد عبر أي منفذ تابع لخالص في مختلف المحافظات
  3. بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية: تتيح الدفع المباشر عبر الإنترنت أو من خلال ماكينات السداد
  4. بطاقات ومحافظ ميزة الإلكترونية: وهي وسيلة دفع آمنة وسريعة تعتمدها وزارة الإسكان لتسهيل سداد الأقساط
  5. مكاتب البريد المميكنة: متاحة في جميع أنحاء الجمهورية وتتيح سداد الأقساط نقدًا أو إلكترونيًا

مبادرة سكن لكل المصريين 7.. دعم جديد لمحدودي ومتوسطي الدخل

تأتي مبادرة سكن لكل المصريين 7 استكمالًا للنجاح الذي حققته المراحل السابقة من المشروع، والتي استفاد منها مئات الآلاف من المواطنين الذين حصلوا على وحدات سكنية بأسعار مدعومة وتسهيلات غير مسبوقة في السداد.

وتهدف المبادرة إلى توفير وحدات سكنية متكاملة الخدمات في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، مع توفير تمويل عقاري مدعوم يتناسب مع قدرات الأسر من مختلف الشرائح.

كما أكدت الوزارة أن جميع الطلبات التي تم تقديمها خلال الفترة الماضية ستخضع للمراجعة الدقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وسيتم الإعلان عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 تدريجيًا عبر الموقع الرسمي فور اعتمادها.

