وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان شقق سكن لكل المصريين بمدينة ناصر الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ أسيوط، خلال الجولة، مشروع تنفيذ ١٥ عمارة بها ٣٦٠ وحدة سكنية نموذج سكن مصر ضمن"سكن لكل المصريين - محور الإسكان المتوسط) بالحي الثالث - المجاورة الأولى بمدينة ناصر الجديدة.

وصعد الوزير والمحافظ إحدى العمارات بالمشروع للإطمئنان على تنفيذ الأعمال وفق المواصفات المطلوبة، وتفقدا إحدى الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من التشطيبات الداخلية بها لمتابعة جودة التشطيبات وضمان تسليم الوحدات للمستحقين بأعلى مستوى.

وتابع وزير الإسكان ومحافظ أسيوط، بأعمال الصيانة بالمحاور والطرق بمدينة ناصر الجديدة، بمناطق الإسكان، حيث وجه المهندس شريف الشربيني، بالاهتمام بأعمال الزراعة والمسطحات الخضراء على الطرق، بجانب ضرورة متابعة أعمال الصيانة والنظافة وإزالة المخلفات.