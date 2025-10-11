رئيس الوزراء يتفقد مشروع سكن لكل المصريين بحي غرب شبرا الخيمة بالقليوبية

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الي حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لبدء جولة تفقدية فى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء مشروع سكن لكل المصريين بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واستمع الي شرح حول الوحدات السكنية ومساحتها وعدد الغرف.

وتتضمن جولة رئيس مجلس الوزراء تفقد عدد من المستشفيات بالمحافظة ومصانع لقطاع الخاص كما سيتفقد عدد من الجامعات بالمحافظة.

وتأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء الي محافظة القليوبية في إطار زيارته المستمرة للمحااظات لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف علي نسب التنفيذ لكل مشروع ،وتشجيع القطاع الخاص