وزارة السياحة والآثار تُطلق منصة “رحلة” لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70

إيناس الدغيدي وابنتها
إيناس الدغيدي وابنتها
سعيد فراج

نشرت حبيبة ابنة المخرجة إيناس الدغيدي ، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عبر خاصية الاستورى بعد عقد قران والدتها. 

وقالت حبيبة ابنة ايناس الدغيدي : " كانت دائماً بتعلمنى أنى أجري وراء أحلامي مهما حصل، والنهارده أمي حققت حلم من أحلامها واتجوزت وهي فوق السبعين سنة، هي القدوة والمثال.. بجد ملهمة جدًا".

واحتفلت المخرجة إيناس الدغيدي، بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، في لقاء خاص بعيدا عن الصحافة والإعلام.

وأقيم الاحتفال بزواج إيناس الدغيدي، على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، في إحدى الفيلات، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء فقط.

وشهد الاحتفال أول ظهور لابنة المخرجة إيناس الدغيدي حيث بدى عليها علامات الفرحة والبهجة وباركت والدتها على هذه الخطوة.

جاء ذلك بعدما عقدت إيناس الدغيدي قرانهما فجأة، ولم تقم حفل زفاف، ونشرت صورها مع زوجها في شهر سبتمبر الماضي.

إيناس الدغيدي وزوجها

نشرت المخرجة إيناس الدغيدي، صورتها مع زوجها أحمد، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك بعد عقد قرانهما الشهر الماضي.

وكتبت إيناس الدغيدي، تعليقًا طويلًا على صورتها مع زوجها، قائلة: «أصدقائي الغاليين.. كنت سعيده بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا والتنمر على معنى جميل في الحياة.. ولا أنسى بند التطفل الذي جاء من كل مكان».

وأضافت إيناس الدغيدي: «لذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا، ويقتصر على العائلة فقط.. لكم أصدقائي كل المحبة.. ولنا لقاء سري بإذن الله.. ولن يعرفه الحاسدين والحاقدين.. وعقبال عندكم يا حبايب.. إيناس & أحمد».

زواج إيناس الدغيدي

المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي تبلغ من العمر 70 عامًا بحسب ما أعلنت في أحد البرامج اللبنانية، تزوجت مرة وحيدة من طبيب أسنان شهير يدعي نبيل معوض، وهو والد ابنتها الوحيدة “حبيبة”، واستمرت الزيجة لما يقرب من 30 عامًا، وانفصلا؛ بسبب الملل الزوجي- بحسب تصريحاتها.

زيجات إيناس الدغيدي
الزوج الأول للمخرجة إيناس الدغيدي كان مسيحي الديانة، وقد اعتنق الدين الاسلامي من أجل الزواج منها، وقد رفض والدها حضور عقد القران، وكشفت في أحد حوارتها التليفزيونية، أن طليقها لم يدخل منزل والدها إلا في جنازته.

المخرجة إيناس الدغيدي أعمال إيناس الدغيدي أفلام إيناس الدغيدي زواج إيناس الدغيدي إيناس الدغيدي

