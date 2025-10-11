جنات تطرح الأغنية الرسمية لفيلم أوسكار عودة الماموث "الوعود"

طرحت الفنانة جنات، أغنيتها الجديدة «الوعود»، وهي الأغنية الرسمية لـ فيلم «اوسكار عودة الماموث »، بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، والمقرر عرضه في 15 من أكتوبر الجاري.

وشاركت الفنانة جنات، مقطع فيديو تشويقي من الأغنية الرسمية لـ فيلم أوسكار عودة الماموث، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»؛ معلقة: «هي دي الحياة كل مادا الطريق ملوش مَدا والسعادة، رايحه جاية كنت فين من زمان انا لسه محتاجاك كتير وأكتر زيادة، الوعود من فيلم أوسكارعودة الماموث، جنات».

https://www.instagram.com/reel/DPojmyFjYwu/?igsh=MTlxOWpkbm50MHZo

فيلم أوسكار عودة الماموث، يعد من أبرز الانتاجات السينمائية المنتظرة خلال العام الحالي، حيث انه يجمع بين اجواء الخيال العلمي والاكشن، ومن المقرر أن تدور احداثه في قلب العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد أن تسببت تجارب علمية غامضة في عودة حيوان الماموث المنقرض والديناصورات، للحياة لتبدأ بذلك سلسلة من الأحداث المثيرة التي تهدد توازن الطبيعة والحياة.

أبطال فيلم أوسكار عودة الماموث

يضم فيلم اوسكار عودة الماموث في بطولته نخبة من نجوم الوسط الفني أبرزهم أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمود عبدالمغني، بالإضافة إلى الطفلة ليا سويدان، الفيلم من فكرة كريم هشام، وقصة أحمد حليم، وسيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، العمل السينمائي من إخراج هشام الرشيدي.