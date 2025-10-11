قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المنفى الذهبي.. بشار الأسد يعيش في برج فاخر بموسكو تحت رحمة بوتين
انتشال 11 جثمانا من مناطق متفرقة في قطاع غزة
وزير الرياضة يزور حسن شحاتة في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية
أول قرار من حفيد الفايكنج قبل مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال
أسفرت عن مصرع 23 شخصا.. طالبان تتبنى هجمات عنيفة في باكستان
طوله 90سم ..تفاصيل العثور على تمساح نيلي صغير بمنطقة حدائق الأهرام
بالإجماع.. انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
حماس: لن نسلم سلاحنا بالكامل وسنمنحه إلى جيش دولة فلسطين
مصدر يكشف موقف ثنائي هجوم الزمالك من لقاء ديكيداها الصومالي
مؤسسات إعلامية دولية تطالب إسرائيل بالسماح للصحفيين بدخول غزة
نادي الزوراء العراقي يعلن التعاقد مع عماد النحاس.. تعرف على موعد وصوله
شتاء مختلف يلوح في الأفق... هل تعود ظاهرة النينيا هذا العام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جنات تطرح الأغنية الرسمية لفيلم أوسكار عودة الماموث "الوعود"

جنات
جنات
يمنى عبد الظاهر

طرحت الفنانة جنات، أغنيتها الجديدة «الوعود»، وهي الأغنية الرسمية لـ فيلم «اوسكار عودة الماموث »، بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، والمقرر عرضه في 15 من أكتوبر الجاري.

وشاركت الفنانة جنات، مقطع فيديو تشويقي من الأغنية الرسمية لـ فيلم أوسكار عودة الماموث، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»؛ معلقة: «هي دي الحياة كل مادا الطريق ملوش مَدا والسعادة، رايحه جاية كنت فين من زمان انا لسه محتاجاك كتير وأكتر زيادة، الوعود من فيلم أوسكارعودة الماموث، جنات».

https://www.instagram.com/reel/DPojmyFjYwu/?igsh=MTlxOWpkbm50MHZo

فيلم أوسكار عودة الماموث، يعد من أبرز الانتاجات السينمائية المنتظرة خلال العام الحالي، حيث انه يجمع بين اجواء الخيال العلمي والاكشن، ومن المقرر أن تدور احداثه في قلب العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد أن تسببت تجارب علمية غامضة في عودة حيوان الماموث المنقرض والديناصورات، للحياة لتبدأ بذلك سلسلة من الأحداث المثيرة التي تهدد توازن الطبيعة والحياة.

أبطال فيلم أوسكار عودة الماموث

يضم فيلم اوسكار عودة الماموث في بطولته نخبة من نجوم الوسط الفني أبرزهم أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمود عبدالمغني، بالإضافة إلى الطفلة ليا سويدان، الفيلم من فكرة كريم هشام، وقصة أحمد حليم، وسيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، العمل السينمائي من إخراج هشام الرشيدي.

الفنانة جنات الوعود اوسكار عودة الماموث أحمد صلاح حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار السجائر

ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 11-10-2025

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025

ترشيحاتنا

أعراض خمول الغدة الدرقية

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

طريقة عمل كريب البيتزا

كريب البيتزا اللذيذ بطريقة سهلة في المنزل

وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان ناعم .. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد