جنات: بحضر مع بناتي عمل فني قريب سيكون مفاجأة | خاص

كشفت الفنانة جنات لأول مرة عن رأيها في دخول بناتها عالم الفن.

قالت جنات في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري: “ موافقة علي دخول بناتي لعالم الفن لو هما بيحبوا الفن و لو عندهم الموهبة لكن لما يكبروا بسبب أن الدراسة عندهم صعبة”.

أضافت جنات :" بحضر مع بناتي عمل فني قريب و هيكون مفاجأة و الأجواء داخل المنزل و الأستديو كلها بهجة و فرح هما أصلا بيحضروا معايا تسجيل أعمالي و التحضير ليها".



يُذكر أن آخر أعمال جنات لعام 2025 هو ألبومها "ألوم على مين"، الذي يضم 9 أغاني متنوعة، ينتمي معظمها إلى المقسوم، وهي:

"أشيك واحدة"،"فات بكرة"، "مبسوطين"، "من الليلة"،"ألوم على مين"، "ماليش شبه"، "صبري طال"، "كاش كاش"، أغنية "النص اللي يخص"

وقد لاقى الألبوم تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

وتعاونت جنات في الألبوم الجديد مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، منهم: أدهم معتز، سيد حسن، عليم، تيام علي، مدين، محمود أنور، إسلام رفعت، يوسف حسين وغيرهم.



