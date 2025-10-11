للرد على شكوى زيزو.. اتحاد الكرة يحدد موعدا أخيرا لجلسة استماع الزمالك

حددت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة موعد جلسة استماع نادي الزمالك من أجل الرد على الشكوي التي تقدم بها أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي، بشأن مطالبته بالمستحقات المتأخرة.

وقررت لجنة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة تحديد يوم الثلاثاء القادم موعدًا لجلسة استماع الزمالك للرد على شكوى زيزو، نجم النادي الأهلي.

وتصاعدت وتيرة أزمة الشكاوى المتبادلة بين أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي ونادي الزمالك، بسبب انتقال اللاعب إلى صفوف القلعة الحمراء والمستحقات المالية المتأخرة لدى البيت الأبيض.

زيزو طلب الحصول على 83 مليون جنيه عبارة عن مستحقاته بعد رحيله من نادي الزمالك وانتقاله إلي صفوف النادي الأهلي.

وتقدم أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي، بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك من أجل الحصول على مستحقاتة المتأخرة التى اقتربت من 83 مليون جنيه، وفقا لأقواله أمام اللجنة القانونية.

من جانبه، تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية لاتحاد الكرة لإيقاف زيزو 4 أشهر وإيقاف قيد الأهلي لفترتي قيد، مستندا إلى توقيع اللاعب للأهلي خلال سريان عقده مع الزمالك.

جلسة استماع لـ زيزو بـ اتحاد الكرة

خضع أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي، إلى جلسة استماع فى اتحاد الكرة بـ الشئون القانونية بمعرفة المستشار محمد الماشطة لـ مناقشة شكوى نادي الزمالك ضده.

زيزو حضر إلى مقر اتحاد الكرة رفقة محاميه أشرف عبد العزيز ووالده، ونفى توقيعه للأهلي قبل انتهاء عقده مع الزمالك، وطلب من لجنة شئون اللاعبين الكشف عن المستندات التي تثبت صحة موقف الأبيض في هذه الواقعة.

وأعلن اتحاد الكرة انتهاء التحقيقات مع أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلى، بعد خضوعه لجلسة استماع بمعرفة المستشار محمد الماشطة، المستشار القانونى لاتحاد الكرة، فى شكوى نادى الزمالك ضده.

واستمرت جلسة التحقيقات مع أحمد سيد زيزو 5 ساعات قدم خلالها اللاعب ووالده والمحامى الخاص به الأوراق والمستندات رداً على شكوى الزمالك.

اللاعب أوضح أنه تعرض، على حد وصفه، لـ”أسوأ معاملة” من إدارة الزمالك، حيث تم منعه من التدريبات والتحريض ضده بين الجماهير.

وأشار إلى أن حملات التشويه بدأت عقب انتشار فيديو إزالة صورته من ملعب الناشئين، الأمر الذي جعله يشعر بتهديد على حياته.

زيزو قال إنه عاد للتدريبات بعد حصوله على تطمينات بعودة الأمور لطبيعتها، لكنه فوجئ بتصرفات وصفها بالمهينة، مثل إلقاء صوره على الأرض ودهسها، وهو ما سبب له صدمة نفسية كبيرة.

وكشف اللاعب أنه طلب من رئيس الزمالك حسين لبيب التحدث مع والده أكثر من مرة لحسم ملف تجديد عقده أو السماح له بالرحيل إلى الدوري السعودي مقابل عرض مالي مغرٍ، لكن الأمر لم يحسم بالشكل المطلوب.

وفيما يتعلق بملف سفره إلى أمريكا للحصول على تأشيرة استعداداً للمشاركة في كأس العالم مع الأهلي، أكد زيزو أن ذلك لا يخالف اللوائح، متسائلاً: “هل لدى الزمالك مستند يثبت أنني غادرت دون موافقتهم؟”.