فوز ضحى هاني بعضوية لجنة الرياضيين بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة

فازت ضحى هاني لاعبة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، بعضوية لجنة الرياضيين بالاتحاد الدولي للعبة في الدورة الإنتخابية 2026 - 2029، كأول لاعبة مصرية تنجح في دخول أحد أهم المناصب داخل الاتحاد الدولي لتصبح أول مصرية وأفريقية تنضم للجنة تابعة للاتحاد الدولي وتمثل أصوات اللاعبين حول العالم.

وتضم اللجنة في عضويتها:"آن سي يونج من كوريا الجنوبية – ضحى هاني من مصر – جيا يي فان من الصين – ديبورا جيل من هولندا – بوسارلا في سيندهو من الهند".

ويعد هذا الإنجاز إضافة قوية لمسيرة ضحى هاني التي تواصل رفع اسم مصر وإفريقيا في المحافل الدولية، وتؤكد مكانة الريشة المصرية على الساحة العالمية.

وتستعد ضحى هاني حاليًا للمشاركة في بطولة مصر الدولية في نسختها العاشرة المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 وحتى 18 أكتوبر الجاري.