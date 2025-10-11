تكريم عمرو الليثي ومنحه الجائزة الدولية للتميز

يقيم اتحاد رواد الأعمال العرب، احتفالية ضخمة في الحادي والعشرين من نوفمبر المقبل بالقاهرة ، حيث يتم تكريم الشخصيات القيادية والمؤثرة التي لها دور بارز في مجتمعاتها وأوطانها، بما في ذلك القادة في العلوم والثقافة والفنون والأعمال والإعلام ، وتهدف الجائزة إلى ترسيخ قيم العمل المجتمعي والمسؤولية الأخلاقية.

تفاصيل تكريم عمرو الليثي

ويتم تكريم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ، في احتفالية ضخمة بالقاهرة حيث سيتم منحه جائزة "ملهم الدولية" للتميز.

هذه الجائزة تُمنح لأهم الشخصيات المؤثرة في مجتمعاتها وأوطانها .

سبب اختيار الليثي:

- دوره الهام في مجال الإعلام التنموي والخدمي من خلال برنامج "واحد من الناس".

- إسهاماته في مجال الإعلام الخدمي ومد يد العون للمحتاجين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والغارمات والأيتام.

تفاصيل الجائزة:

- تُمنح لأهم الرموز العربية في مصاف المسيرة الدولية الرائدة للمسئولية المجتمعية.

- تهدف إلى تكريم قادة الفكر والمؤثرين في مجالات مختلفة مثل العلوم والثقافة والأعمال والإعلام.

- تُقام النسخة الحالية من الجائزة في نوفمبر 2025 في القاهرة .