وزارة السياحة والآثار تُطلق منصة “رحلة” لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
تكريم عمرو الليثي ومنحه الجائزة الدولية للتميز

سعيد فراج

يقيم اتحاد رواد الأعمال العرب، احتفالية ضخمة في الحادي والعشرين من نوفمبر المقبل بالقاهرة ، حيث يتم تكريم الشخصيات القيادية والمؤثرة التي لها دور بارز في مجتمعاتها وأوطانها، بما في ذلك القادة في العلوم والثقافة والفنون والأعمال والإعلام ، وتهدف الجائزة إلى ترسيخ قيم العمل المجتمعي والمسؤولية الأخلاقية. 

ويتم تكريم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ، في احتفالية ضخمة بالقاهرة حيث سيتم منحه جائزة "ملهم الدولية" للتميز.

هذه الجائزة تُمنح لأهم الشخصيات المؤثرة في مجتمعاتها وأوطانها .

- دوره الهام في مجال الإعلام التنموي والخدمي من خلال برنامج "واحد من الناس".

- إسهاماته في مجال الإعلام الخدمي ومد يد العون للمحتاجين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والغارمات والأيتام.

- تُمنح لأهم الرموز العربية في مصاف المسيرة الدولية الرائدة للمسئولية المجتمعية.

- تهدف إلى تكريم قادة الفكر والمؤثرين في مجالات مختلفة مثل العلوم والثقافة والأعمال والإعلام.

- تُقام النسخة الحالية من الجائزة في نوفمبر 2025 في القاهرة .

