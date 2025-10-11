قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة السياحة والآثار تُطلق منصة “رحلة” لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "تي آند سي" للملابس الجاهزة، في أثناء جولته اليوم بمحافظة القليوبية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

واستمع رئيس الوزراء ، إلى عرض تقديمي من المهندس مجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة "تي آند سي"، حول الشركة وتطورات أعمالها والتصدير والتوسعات المستقبلية.

وأوضح أن الشركة هي شركة "مصرية - تركية"، تأسست في عام 2010 بمدينة العبور، بنسبة 50% للشريك المصري و50% للشريك التركي، برأس مال قدرة 3.5 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت الانتاج عام 2011 باستثمارات أولية بلغت نحو 14 مليون دولار.

بينما وصل إجمالي رأس المال واستثمارات الشركة خلال العام الحالي إلى ما يقارب 70 مليون دولار.

وفي سياق متصل، أشار المهندس مجدي طلبة، إلى أن الشركة توفر حوالي 7200 وظيفة دائمة، ويصل حجم الإنتاج إلى 55 ألف قطعة يوميًا، ويجري العمل على زيادة الإنتاج إلى 75 ألف قطعة يوميًا في المرحلة المقبلة، بما يعادل حوالي 17 مليون قطعة سنويًا.

وأوضح أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تصل إلى 120 مليون دولار بنهاية العام الحالي، وتسعى إلى الوصول إلى 200 مليون دولار من خلال التصدير بالكامل.

ولفت رئيس مجلس الإدارة، إلى أن الشركة تعتمد على أحدث تقنيات التصنيع بهدف تعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد أنه يتم تصدير كامل إنتاج الشركة بصورة منتظمة إلى أكثر من 50 دولة، حيث تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على نسبة 75% من صادراتها، بينما يتم تصدير 25% إلى دول أوروبا، وذلك لتزويد أبرز العلامات التجارية العالمية بمنتجاتها، فضلًا عن التنسيق مع الجامعة الأمريكية والبريطانية لتعزيز ارتباط التعليم بالصناعة.

وحول جهود الشركة في دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، أوضح "طلبة" أن الشركة أنشأت محطة حديثة لمعالجة المياه بقيمة 750 ألف يورو، بطاقة إنتاج تصل إلى 3 آلاف متر مكعب يوميًا، مستعينة بأحدث التقنيات المتقدمة في هذا المجال. 

كما سلط الضوء على التزام الشركة بمبادئ التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، باستثمارات تقدر بنحو مليون دولار، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة في العمليات الإنتاجية للشركة، بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بإعادة تدوير بقايا الأقمشة وتحويلها إلى منتجات جديدة تُباع محليًا ويتم تصديرها للأسواق الخارجية.

وخلال جولته بالمصانع، تفقد رئيس الوزراء المغسلة، حيث أكد رئيس مجلس الإدارة أن المغسلة تُعد الأكبر في الشرق الأوسط والعالم من حيث التجهيزات والتوسعات، فضلًا عن تزويدها بأحدث المعدات من ماركات عالمية.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ، مراحل انتاج الجينز والتي تضمنت (القص، التجهيز، والتجميع)، متفقدًا قسم الليزر الذي يُستخدم في ابتكار تصميمات متعددة على البنطلونات.

واختتم الجولة بزيارة معمل اختبارات الجودة للبنطلونات الجينز، والذي يخضع المنتجات لحوالي 21 اختبارًا قبل المرحلة النهائية من التجهيز.

وقبل أن يختتم زيارته للمصنع، أجرى رئيس الوزراء حوارًا وديًا مع إحدى عاملات خطوط الانتاج بالمصنع، واستفسر منها عن مؤهلها ومقر إقامتها ومدى سهولة الانتقال من وإلى المصنع، حيث أكدت أن الشركة توفر بيئة عمل مناسبة للغاية.

الوزراء رئيس الوزراء القليوبية مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

أدعية النبي لعلاج الأرق

أدعية النبي لعلاج الأرق.. كلمات من هدي السُنة تريح القلب

ترشيحاتنا

أرشيفية

اليوم الرابع .. تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب وسط سرعة في الإجراءات

أرشيفية

الأونروا: أقل من 40% من مستشفيات غزة لا تزال تعمل.. وجميعها معطلة جزئياً

محافظ الإسماعيلية

الإسماعيلية تتصدر المشهد الاستثماري بفضل البنية التحتية وموقعها الاستراتيجي.. تفاصيل

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد