قوات الحماية المدنية تخمد نيران حريق أعلى سطح مخزن سكر بطنطا
حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل
AFB: وقوع 30 قتيلا في هجوم بمسيرة على الفاشر غرب السودان
بعد مقتـ ل21 شخصا.. الأمم المتحدة تحث أمريكا على ضبط النفس مع تصاعد التوتر مع فنزويلا
الرئيس السيسي: فوز العناني يجسد التقدير الدولي لإرث مصر وإسهاماتها الفكرية
الصناعة: طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري بـ12 مجمعاً في 11 محافظة
المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال دمر 300 ألف وحدة سكنية وهجر مليوني إنسان قسرا
تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة
عودة ربع مليون نازح إلى شمال غزة عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين
بينهم 7 أجانب.. سقوط عصابة مخدرات بحوزتها حشيش وإكستاكسى بـ 127 مليون جنيه
تجربة الوجوه الجديدة.. حسام حسن يُجهز المنتخب لكأس الأمم الإفريقية |فيديو
مدبولي: الجولات الميدانية تهدف لإزالة العراقيل والمعوقات أمام المشروعات الجاري تنفيذها

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

 توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى محافظة القليوبية؛ للقيام بجولة ميدانية في عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في عدة قطاعات مختلفة تشمل الإسكان، والتعليم، والصحة، والصناعة، وغيرها.

 ويرافق رئيس مجلس الوزراء، في جولته اليوم، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء عمرو مصطفى منصور، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

 وأكد الدكتور مصطفى مدبولي||، أن زيارته اليوم لمحافظة القليوبية للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، تأتي في إطار متابعة مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في مدن ومراكز المحافظة، في جميع القطاعات التعليمية، والصحية، والصناعية، بالإضافة لقطاع الإسكان المهم الذي يخدم قطاعا عريضا من مختلف شرائح المواطنين؛ سعيا لدفع العمل بها، والنهوض بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في ضوء برنامج التنمية الشاملة الذي تنتهجه الدولة المصرية في جميع مناطق الجمهورية؛ للعمل على تحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المجالات.

وقال رئيس الوزراء، إن القليوبية ـ التي تعتبر امتدادا لإقليم القاهرة الكبرى ـ تتسم بأنها من المحافظات الزراعية والصناعية المتميزة؛ حيث تشتهر بمحاصيلها الزراعية المتنوعة، كما تضم قلاعًا صناعية عديدة، ومعالم تاريخية وسياحية بارزة، من أهمها قصر محمد علي باشا والقناطر الخيرية، وهو ما يخدم التنمية الزراعية والصناعية التي تنفذها الدولة المصرية.

ولفت إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة لعدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها قطاعا الزراعة والصناعة، لذا تسعى الحكومة لاتخاذ أي إجراءات لازمة لتعزيز هذين القطاعين في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

 وأضاف رئيس الوزراء: هذه الجولات الميدانية لا تأتي فقط بغرض متابعة المشروعات الخدمية والتنموية، بل لاتخاذ أية إجراءات فورية لإزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض تنفيذها، مذكرا بما تم اتخاذه من قرار بشأن محافظة المنوفية، خلال زيارته للمحافظة مؤخرا، وهو ما يخدم مستهدفات الدولة في الإسراع بدخول المشروعات حيز التنفيذ لخدمة المواطنين.

مدبولي مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

