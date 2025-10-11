قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
تحويلات مرورية بشارع الهرم لإصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 300 مم بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

فقد يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في قطاع غزة، منزله إثر القصف الإسرائيلي الذي دمر حي الشيخ رضوان، حيث كان يقيم.

وأشار أبو كويك في تصريحات له على الهواء عبر القناة، إلى أن حركة العودة إلى مدينة غزة من قبل المواطنين تتواصل بوتيرة متزايدة بعد فترة نزوح شاقة بسبب الوضع العسكري الإسرائيلي القاسي.

وأوضح أن 25 ألف فلسطيني عادوا إلى غزة خلال يوم واحد فقط، رغم الدمار الكبير الذي لحق بمنازلهم وأحيائهم السكنية.

وأضاف أن معظم العائدين يواجهون صعوبة في العثور على مأوى بعد تدمير منازلهم، مشيرًا إلى أن حي الشيخ رضوان يعكس مدى المأساة الإنسانية التي يعيشها أهل القطاع.

وقال أبو كويك: "عندما عدت إلى منزلي لأمس، وجدت ركامه فقط، لم يبق منه شيء.. الجيش الإسرائيلي دمره بالكامل".

كما أشار إلى أنه اضطر لمغادرة غزة مجددًا بعد عودته، حيث توجه إلى وسط القطاع ليلجأ إلى مخيم النصيرات بسبب الدمار الذي لحق بمنزله.

وفي ختام تصريحاته، أعرب أبو كويك عن أمله أن تبدأ عمليات الإعمار في أسرع وقت لتخفيف معاناة أهل غزة وعودة الحياة الطبيعية للمدينة.

غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

ترشيحاتنا

أرشيفية

اليوم الرابع .. تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب وسط سرعة في الإجراءات

أرشيفية

الأونروا: أقل من 40% من مستشفيات غزة لا تزال تعمل.. وجميعها معطلة جزئياً

محافظ الإسماعيلية

الإسماعيلية تتصدر المشهد الاستثماري بفضل البنية التحتية وموقعها الاستراتيجي.. تفاصيل

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد