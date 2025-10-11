مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار

فقد يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في قطاع غزة، منزله إثر القصف الإسرائيلي الذي دمر حي الشيخ رضوان، حيث كان يقيم.

وأشار أبو كويك في تصريحات له على الهواء عبر القناة، إلى أن حركة العودة إلى مدينة غزة من قبل المواطنين تتواصل بوتيرة متزايدة بعد فترة نزوح شاقة بسبب الوضع العسكري الإسرائيلي القاسي.

وأوضح أن 25 ألف فلسطيني عادوا إلى غزة خلال يوم واحد فقط، رغم الدمار الكبير الذي لحق بمنازلهم وأحيائهم السكنية.

وأضاف أن معظم العائدين يواجهون صعوبة في العثور على مأوى بعد تدمير منازلهم، مشيرًا إلى أن حي الشيخ رضوان يعكس مدى المأساة الإنسانية التي يعيشها أهل القطاع.

وقال أبو كويك: "عندما عدت إلى منزلي لأمس، وجدت ركامه فقط، لم يبق منه شيء.. الجيش الإسرائيلي دمره بالكامل".

كما أشار إلى أنه اضطر لمغادرة غزة مجددًا بعد عودته، حيث توجه إلى وسط القطاع ليلجأ إلى مخيم النصيرات بسبب الدمار الذي لحق بمنزله.

وفي ختام تصريحاته، أعرب أبو كويك عن أمله أن تبدأ عمليات الإعمار في أسرع وقت لتخفيف معاناة أهل غزة وعودة الحياة الطبيعية للمدينة.