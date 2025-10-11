الأونروا: أقل من 40% من مستشفيات غزة لا تزال تعمل.. وجميعها معطلة جزئياً

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن أقل من 40% من المستشفيات في قطاع غزة لا تزال تعمل، مؤكدة أن جميعها تعاني من تعطل جزئي في تقديم الخدمات الطبية، نتيجة استمرار العدوان والحصار.

اعتداءات ممنهجة على القطاع الصحي

كشفت الأونروا عن وقوع أكثر من 790 هجوماً استهدف العاملين في القطاع الصحي، والمرضى، والمستشفيات في غزة خلال العامين الماضيين، ما يشير إلى استهداف ممنهج للبنية التحتية الصحية في القطاع.

تحذيرات من كارثة إنسانية

يأتي هذا في ظل تحذيرات أممية متكررة من انهيار النظام الصحي في غزة بشكل كامل، مع ازدياد أعداد المصابين ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، فضلاً عن تقييد وصول المساعدات الإنسانية.