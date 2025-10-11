قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة السياحة والآثار تُطلق منصة “رحلة” لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مصر استعادت ريادتها بصناعة السلام في غزة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد

قال النائب فتحي دسوقي، عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أكد للعالم أنها ما زالت الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن ما جرى هو انتصار للدبلوماسية المصرية وللرؤية الثابتة للرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق السلام.

وأوضح “دسوقي” أن مشاهد الفرح في غزة بعد إعلان الاتفاق كانت أكبر دليل على صدق الجهود المصرية، مؤكدًا أن مصر تحركت بوازع إنساني خالص منذ اليوم الأول، ورفضت أن تقف موقف المتفرج أمام معاناة الشعب الفلسطيني، بل بادرت بكل شجاعة إلى التواصل مع كل الأطراف الفاعلة لوقف نزيف الدماء.

وأشار إلى أن التحركات المصرية أثبتت أن القاهرة لا تبحث عن دور، بل تصنعه بالفعل، وأن الوساطة التي أدارها الرئيس السيسي أعادت الاعتبار لمفهوم القيادة العربية الواعية القادرة على إحداث توازن بين القوة والرحمة، والسياسة والمبدأ.

وأكد دسوقي أن احتفالات الفلسطينيين برفع الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي هي أصدق تكريم لزعيم عربي أعاد الأمل لشعب أنهكه الحصار والحرب، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز سيظل علامة مضيئة في سجل مصر الحديث، ودليلًا على أن السلام هو أعظم ما يمكن أن تقدمه القيادة الحكيمة لشعبها وللمنطقة بأسرها.

مجلس الشيوخ غزة مصر عبدالفتاح السيسي السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

أدعية النبي لعلاج الأرق

أدعية النبي لعلاج الأرق.. كلمات من هدي السُنة تريح القلب

ترشيحاتنا

التعامل مع الآخرين فى الإسلام

الإفتاء: التعامل مع الآخرين بتقدير واحترام هو محك التدينِ الصحيح

صلاة المريض

هل المرض يجيز للشخص ترك الصلاة.. أمين الفتوى يجيب

اليوم العالمي للفتاة

اليوم العالمي للفتاة.. الأزهر: حسن تربية البنات وصية نبوية وسبب لصحبته بالجنة

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد