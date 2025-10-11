برلماني: مصر استعادت ريادتها بصناعة السلام في غزة

قال النائب فتحي دسوقي، عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أكد للعالم أنها ما زالت الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن ما جرى هو انتصار للدبلوماسية المصرية وللرؤية الثابتة للرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق السلام.

وأوضح “دسوقي” أن مشاهد الفرح في غزة بعد إعلان الاتفاق كانت أكبر دليل على صدق الجهود المصرية، مؤكدًا أن مصر تحركت بوازع إنساني خالص منذ اليوم الأول، ورفضت أن تقف موقف المتفرج أمام معاناة الشعب الفلسطيني، بل بادرت بكل شجاعة إلى التواصل مع كل الأطراف الفاعلة لوقف نزيف الدماء.

وأشار إلى أن التحركات المصرية أثبتت أن القاهرة لا تبحث عن دور، بل تصنعه بالفعل، وأن الوساطة التي أدارها الرئيس السيسي أعادت الاعتبار لمفهوم القيادة العربية الواعية القادرة على إحداث توازن بين القوة والرحمة، والسياسة والمبدأ.

وأكد دسوقي أن احتفالات الفلسطينيين برفع الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي هي أصدق تكريم لزعيم عربي أعاد الأمل لشعب أنهكه الحصار والحرب، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز سيظل علامة مضيئة في سجل مصر الحديث، ودليلًا على أن السلام هو أعظم ما يمكن أن تقدمه القيادة الحكيمة لشعبها وللمنطقة بأسرها.