بالإجماع.. انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية

لأول مرة ، للعام الثاني على التوالي ، انتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية "إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية"، وبالاجماع ، جمهورية مصر العربية ، مُمثلة في محمد جبران وزير العمل، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة للدورة الـ103 والمُمتدة لشهر أكتوبر من العام 2026.

جاء ذلك خلال اجتماع "المجلس" المنعقد اليوم السبت بالقاهرة، بدعوة من فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وبحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.

كما اختار مجلس الإدارة ، الشيخ راشد بن عامر المصلحي من سلطنة عمان عن فريق أصحاب الأعمال ، والمهندس ناصر الجريد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية عن فريق العمال..ووجه الوزير جبران الشكر والتقدير إلى ممثلي أطراف العمل الثلاثة العرب ،على إنتخابه رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ،متعهدًا ببذل كل الجهود من أجل عمل عربي مشترك، لمواجهة كافة التحديات الراهنة،ودعا الوزير جبران الي وحدة الصف العربي والعمل التكاملي المشترك في كافة المحافل الدولية.. ويناقش الإجتماع على مدار اليوم مجموعة من البنود منها انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين فى الأراضى العربية المحتلة ،و المسائل التنظيمية و المالية والإدارية، وتقرير عن نشاطات وانجازات "المنظمة "..