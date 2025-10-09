وزير العمل: نعمل بشكل تكاملي.. ودورنا تبسيط الأمور على المستثمرين

قال وزير العمل محمد جبران إن دور وزارة العمل هو تيسير الإجراءات التي تحتاج إليها الشركات، كما أن الحكومة تعمل في شكل تكاملي.

إنشاء كلية تمريض بالتشارك مع وزارة العمل

وأضاف وزير العمل خلال تقرير عرضه برنامج «ناسنا» والمذاع عبر قناة «المحور» تقديم الإعلامية ماجدة المهدي أن الوزارة تعمل بشكل تكاملي، وهناك فكر جديد ومتطور، لافتا إلى أن الحديث الآن في إطار عمل كلية للتمريض وتشارك فيها وزارة العمل.

فاعليات مؤتمر مجموعة السعودي الألماني

وأوضح وزير العمل أن تلك هي التي تفرغ الكوادر وتكون للدولة المصرية وخارجها، وجاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر مجموعة السعودي الألماني وتعزيز علاقتها مع مايو كلينك.