استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة مقابر بورسعيد الجديدة

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد جهودها في تطوير المقابر الجديده ابو عوف بحى الزهور، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، وحرصا على الارتقاء بمستوى النظافة والخدمات داخل الجبانات وصون حرمتها.

وتنفذ الأعمال تحت إشراف اللواء عمرو فكري سكرتير عام المحافظة، و محمد درغام مدير إدارة الحوكمة، والأستاذ طاهر الشويح وكيل إدارة الحوكمة ، وتشمل الأعمال رفع المخلفات والقمامة المتراكمة داخل الممرات والساحات، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة والتجميل وتهيئة الممرات لتيسير حركة الزائرين.

استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة مقابر بورسعيد الجديده

وأكد محافظ بورسعيد على استمرار المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ، مشددًا على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة داخل المقابر ومنع أي مظاهر للإهمال، مؤكدا علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات حفاظًا على حرمة المقابر وراحة الزائرين.

كما أشار اللواء محب حبشي إلى أنه تم البدء في تخصيص أفراد أمن لتأمين المقابر، بالتوازي مع استمرار أعمال التطوير وتخصيص عمال نظافة ثابتة للمتابعة الدورية بما يضمن بيئة نظيفة وآمنة داخل الجبانات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.