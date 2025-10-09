بورسعيد تنتظر.. غياب المرشحين في ثاني أيام التقديم لانتخابات النواب

أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة بورسعيد أبوابها في اليوم الثاني دون تقدم أي مرشح جديد، ليستمر عدد المتقدمين حتى الآن عند 7 مرشحين فقط على مقعدي الدائرتين الأولى والثانية بالمحافظة.

وتجري أعمال اللجنة برئاسة السيد المستشار هشام عبد المجيد رئيس الاستئناف رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية، وعضوية المستشارين يوسف شومان وعبد الحليم صالح، وسط متابعة من الجهات المعنية لتيسير إجراءات التقديم وضمان سير العملية الانتخابية في هدوء وانتظام.

ويُذكر أن اليوم الأول من فتح باب الترشح أمس شهد تقدم 7 مرشحين، حيث تقدم في الدائرة الأولى 2 مرشحين أحدهم مستقل و الاخر حماة وكن كما تقدم فى الدائرة الثانية 5 مستقلين بأوراق ترشحهم.

ومن المقرر أن تستمر اللجنة في تلقي الطلبات حتى يوم الأربعاء المقبل والذي حددته اللجنة العليا للانتخابات، وسط ترقب لمزيد من الأسماء التي ستدخل السباق الانتخابي خلال الأيام المقبلة.