محافظة بورسعيد وجامعة بورسعيد توقعان بروتوكول تعاون لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري

وقع محافظ بورسعيد محب حبشي ، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، اليوم، بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة " مركز التطوير المهني" ، لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مشتركة تستهدف رفع كفاءة العاملين بالديوان العام والأحياء وبورفؤاد ومديريات الخدمات، من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجالات الإدارة الحديثة والتحول الرقمي وتنمية المهارات القيادية وغيرها، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، ودكتورة هبة يوسف سليمان مدير التدريب بجامعة بورسعيد و الاستاذ محمد فتحي مدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة و مسئولي التدريب بالديوان العام .



وأشاد " محافظ بورسعيد" بدور جامعة بورسعيد كشريك رئيسي في دعم جهود التنمية بالمحافظة، مؤكدًا أن التعاون مع الجامعة يمثل نموذجًا متميزًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة.



وأوضح المحافظ أن البرامج التدريبية التي سيتم تنفيذها من خلال هذا التعاون تستهدف تعزيز المهارات الإدارية والفنية والرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث وفعّال وقادر على تلبية احتياجات المواطنين بسرعة وكفاءة .



وأضاف محب حبشي أن محافظة بورسعيد حريصة على تطبيق معايير التميز المؤسسي في مختلف قطاعاتها، وأن الشراكة مع جامعة بورسعيد تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الإدارية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة لأبناء المحافظة .



من جانبه،أكد "رئيس جامعة بورسعيد" أن الجامعة تسخر إمكاناتها العلمية والأكاديمية وخبراتها التدريبية لخدمة المجتمع المحلي في بورسعيد، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي والإداري بالمحافظة.



ويأتي توقيع البروتوكول ضمن الدور المحوري الذي تقوم به محافظة بورسعيد في تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وحرصها على تنمية قدرات العاملين لديها بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الإصلاح الإداري والتحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030، وفي ضوء ما تملكه جامعة بورسعيد (مركز التطوير المهني) من خبرات علمية وأكاديمية متخصصة في التدريب والتطوير المهني .



ويستهدف البروتوكول ربط البحث العلمي والبرامج الأكاديمية باحتياجات المجتمع المحلي في محافظة بورسعيد. وتنفيذ برامج مشتركة للتدريب والاستشارات تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة، حيث سيتم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لعدد (100) موظف من العاملين بالجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد، وتشمل البرامج التدريبية مجالات الإدارة الحديثة و التحول الرقمي و التخطيط الاستراتيجي، و الموارد البشرية، و قوانين الادارة المحلية والتعاقدات والخدمة المدنية وغيرها من القوانين المعمول بها بالجهاز الإداري، مع توفير مدربين معتمدين وأكاديميين متخصصين في المجالات المذكورة و إعداد مواد تدريبية علمية وعملية تراعي طبيعة عمل الجهاز الإداري، و تنظيم ورش عمل وندوات توعوية مشتركة تستهدف رفع الوعي لدى الموظفين حول موضوعات الإصلاح الإداري وجودة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي والشمول المالي والحوكمة وغيرها .