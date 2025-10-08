قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة بورسعيد وجامعة بورسعيد توقعان بروتوكول تعاون لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري

محافظ بورسعيد ورئيس جامعة بورسعيد يوقعان بروتوكول تعاون
محافظ بورسعيد ورئيس جامعة بورسعيد يوقعان بروتوكول تعاون
أ ش أ

وقع محافظ بورسعيد محب حبشي ، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، اليوم، بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة " مركز التطوير المهني" ، لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مشتركة تستهدف رفع كفاءة العاملين بالديوان العام والأحياء وبورفؤاد ومديريات الخدمات، من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجالات الإدارة الحديثة والتحول الرقمي وتنمية المهارات القيادية وغيرها، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .


جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، ودكتورة هبة يوسف سليمان مدير التدريب بجامعة بورسعيد و الاستاذ محمد فتحي مدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة و مسئولي التدريب بالديوان العام .


وأشاد " محافظ بورسعيد" بدور جامعة بورسعيد كشريك رئيسي في دعم جهود التنمية بالمحافظة، مؤكدًا أن التعاون مع الجامعة يمثل نموذجًا متميزًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة. 


وأوضح المحافظ أن البرامج التدريبية التي سيتم تنفيذها من خلال هذا التعاون تستهدف تعزيز المهارات الإدارية والفنية والرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث وفعّال وقادر على تلبية احتياجات المواطنين بسرعة وكفاءة .


وأضاف محب حبشي أن محافظة بورسعيد حريصة على تطبيق معايير التميز المؤسسي في مختلف قطاعاتها، وأن الشراكة مع جامعة بورسعيد تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الإدارية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة لأبناء المحافظة .


من جانبه،أكد "رئيس جامعة بورسعيد" أن الجامعة تسخر إمكاناتها العلمية والأكاديمية وخبراتها التدريبية لخدمة المجتمع المحلي في بورسعيد، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي والإداري بالمحافظة.


ويأتي توقيع البروتوكول ضمن الدور المحوري الذي تقوم به محافظة بورسعيد في تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وحرصها على تنمية قدرات العاملين لديها بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الإصلاح الإداري والتحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030، وفي ضوء ما تملكه جامعة بورسعيد (مركز التطوير المهني) من خبرات علمية وأكاديمية متخصصة في التدريب والتطوير المهني .


ويستهدف البروتوكول ربط البحث العلمي والبرامج الأكاديمية باحتياجات المجتمع المحلي في محافظة بورسعيد. وتنفيذ برامج مشتركة للتدريب والاستشارات تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة، حيث سيتم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لعدد (100) موظف من العاملين بالجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد، وتشمل البرامج التدريبية مجالات الإدارة الحديثة و التحول الرقمي و التخطيط الاستراتيجي، و الموارد البشرية، و قوانين الادارة المحلية والتعاقدات والخدمة المدنية وغيرها من القوانين المعمول بها بالجهاز الإداري، مع توفير مدربين معتمدين وأكاديميين متخصصين في المجالات المذكورة و إعداد مواد تدريبية علمية وعملية تراعي طبيعة عمل الجهاز الإداري، و تنظيم ورش عمل وندوات توعوية مشتركة تستهدف رفع الوعي لدى الموظفين حول موضوعات الإصلاح الإداري وجودة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي والشمول المالي والحوكمة وغيرها .

محافظ بورسعيد محب حبشي الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة مركز التطوير المهني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

حسن مصطفي

حسن مصطفى: لم أحصل على مستحقاتي من الزمالك.. والنادي في دوامة لا تنتهي

اتحاد الجمباز

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

اتحاد اليد

بحضور رئيس الاتحاد الدولي لليد.. استمرار فعاليات دورة المدربين الأفارقة للرخصة A

بالصور

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد