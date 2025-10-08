قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن
الرئيس السيسي: مشروع كبير لإعادة صياغة مؤسسات الدولة بانتقاء دقيق للكفاءات
رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات
60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0
محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي
منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026
الرئيس السيسي: لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة
تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية
مفتي الجمهورية: نصرة القضية الفلسطينية واجب.. ونحرص على دعمها بالمؤتمرات الدولية
استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران
طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق
الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
محافظات

بورسعيد تحتفل بأبطالها.. اللواء محب حبشي يكرم من صنعوا الفخر بميادين الرياضة والفن|صور

محافظ بورسعيد يكرم من صنعوا الفخر في ميادين الرياضة والفن
محافظ بورسعيد يكرم من صنعوا الفخر في ميادين الرياضة والفن
محمد الغزاوى

كرم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد في احتفالية تعكس دعمه غير المحدود أبناء بورسعيد الحاصلين على ميداليات دولية في مجالات رياضية متنوعة، تقديراً لجهودهم في رفع اسم بورسعيد ومصر في المحافل الدولية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة و الأستاذة وسام العزوني مدير فرع ثقافة بورسعيد، و المخرج محمد الدسوقي مستشار الثقافة للمحافظة ، والدكتور جاسر الشاعر رئيس نادي بورفؤاد الرياضي  هيئة قناة السويس و الاستاذ أحمد ابو العطا رئيس مجلس إدارة نادي الحاويات

وشملت الاحتفالية، تكريم المتفوقين رياضيٱ بالبطولات الدولية ( عربي ـ إفريقي ـ عالمي ) للمواسم الرياضية 2024- 2025 في ألعاب كمال الأجسام و كيك بوكسينج، كما تم تكريم اللاعبين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببورسعيد، و الأبطال الرياضيين بنادي بورفؤاد الرياضي " لاعبين و مدربين و جهاز فني وإداري "، 

محافظ بورسعيد  يكرم من صنعوا الفخر في ميادين الرياضة والفن

وأعرب المحافظ عن سعادته بتكريم أبنائنا الأبطال الحاصلين على ميداليات دولية في مجالات رياضية متنوعة، والذين جسدوا بعزيمتهم وإصرارهم معنى التفوق والإنجاز، وقدموا رسالة واضحة بأن شباب بورسعيد قادر على تحقيق الإنجاز في مختلف الميادين.

كما كرم السيد المحافظ"  فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية"  التابعة لفرع ثقافة بورسعيد، والتي مثلت مصر في مهرجان "سلام سيول" بكوريا الجنوبية، مشيداً بالأداء المتميز لأعضاء الفرقة الذي ترك بصمة واضحة خارج مصر قائلٱ :" إن فرقة الفنون الشعبية ببورسعيد، التي مثلت مصر في جمهورية كوريا الجنوبية، قدمت نموذجًا مشرفًا يجمع بين الموهبة والإبداع والروح الوطنية، وأثبتت أن أبناء هذه المدينة الباسلة قادرون على أن يكونوا سفراء للفن المصري الأصيل أمام العالم"

وأعرب اللواء محب حبشي عن فخره واعتزازه بأبناء بورسعيد المتميزين في مختلف المجالات، مؤكداً أن المحافظة تزخر بالكفاءات والمواهب التي تستحق الدعم والتقدير، وأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالشباب المبدع في كل القطاعات، إيماناً بدورهم في بناء المستقبل واستكمال مسيرة التنمية.

و على هامش الفعالية؛ أعلن اللواء محب حبشي عن بدء تنفيذ مسابقة فنية لاكتشاف المواهب و المبدعين من أبناء المحافظة و احتضانهم و تنمية مواهبم وذلك خلال 15 أكتوبر القادم ، تحت إشراف الفنان عبد الرحيم حسن، وذلك في مجالات الفن والأدب المتنوعة

وشدد محافظ بورسعيد  على استمرار الدعم لأبناء بورسعيد خاصة الناشئين لتنمية مواهبهم منذ الصغر، متوجهٱ بخالص الشكر والتقدير لمديرية الشباب والرياضة، وفرع الثقافة ببورسعيد، على ما يبذلونه من جهود مخلصة في رعاية الموهوبين ودعم الأنشطة الثقافية والرياضية، بما يسهم في بناء جيل واعد يجمع بين الفكر والإبداع والروح الوطنية.

ومن جانبه، توجه الدكتور جاسر الشاعر رئيس نادي بورفؤاد الرياضي بالشكر و التقدير للسيد المحافظ على دعمه وجهوده المتواصلة لأبناء بورسعيد، ولهذه اللفتة الطيبة من سيادته التي تعكس حبه الكبير لشباب المحافظة، مؤكدٱ على استمرار النادي في إحراز ومواصلة البطولات على المستويين المحلي والدولي .

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الشباب و الرياضه

