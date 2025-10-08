تشغيل 777 شابًا بالأقصر وتسليم عقود عمل عبر الفيديوكونفرانس بحضور وزير العمل

أعلن محمود باسل محمد مدير مديرية العمل بالأقصر عن تحقيق إنجاز جديد في ملف التشغيل خلال شهر سبتمبر، حيث تم تعيين وتشغيل 777 شابًا من أبناء المحافظة، منهم 743 من المسجلين بمكاتب التشغيل، و34 من ذوي الاحتياجات الخاصة تم تعيينهم بالقطاع الخاص في عدد من الشركات والمصانع.

وأوضح "باسل" أن وزير العمل محمد جبران شارك عبر الفيديوكونفرانس في تسليم 27 عقد عمل جديد لشباب الأقصر، تأكيدًا لحرص الوزارة على دعم الكفاءات الشابة وتفعيل التواصل المباشر مع المحافظات لمتابعة جهود التشغيل.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لخفض معدلات البطالة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب في مختلف المجالات، من خلال التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

وأشار مدير مديرية العمل إلى أنه تم خلال الشهر ذاته استخراج 1031 شهادة قياس مستوى مهارة و1031 كارنيه مزاولة مهنة للشباب الراغبين في الالتحاق بسوق العمل داخل مصر وخارجها، وذلك لتسهيل حصولهم على فرص عمل معتمدة من الجهات الرسمية.

كما أكد أن المديرية تتابع بشكل مستمر أصحاب الأعمال لضمان التزامهم بالقوانين المنظمة لعلاقات العمل، مع تقديم الدعم الفني والإرشادي للمؤسسات التي تستقبل العمالة الجديدة، بما يحقق بيئة عمل آمنة ومنتجة.

واختتم "باسل" تصريحه بالتأكيد على أن مديرية العمل بالأقصر تواصل التنسيق مع وزارة العمل لتوسيع قاعدة فرص التشغيل والتدريب، وتنفيذ خطة الدولة لتأهيل الشباب مهنيًا وتوفير فرص عمل لائقة، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء الصعيد.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وتمكينهم اقتصاديًا