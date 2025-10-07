محافظ الأقصر يؤكد أهمية الدور التنويري والثقافي لمكتبة مصر العامة في خدمة المجتمع

أكد محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، أهمية الدور التنويري والثقافي الذي تؤديه مكتبة مصر العامة في خدمة مجتمع الأقصر، موجها بالبدء في تنفيذ أعمال الصيانة والترميم والدهانات الشاملة للمكتبة، حفاظا على هذا الصرح الثقافي والمعرفي الكبير.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، مساء اليوم الثلاثاء، مكتبة مصر العامة بالأقصر، حيث تابع عددا من القاعات والأنشطة المختلفة بالمكتبة .. وشملت الجولة تفقد القاعة المخصصة للركن الأمريكي بالدور الثالث، إلى جانب قاعات الكمبيوتر والخياطة والتفصيل والتريكو، وكذلك قاعات أنشطة وبرامج الأطفال والتدريبات الرياضية مثل البيلاتس والفتنيس، بالإضافة إلى أنشطة أصدقاء المكتبة.



وعلى هامش الزيارة، تفقد المحافظ الاجتماع المنعقد بإحدى قاعات المكتبة، وبحضور المستشار أحمد صلاح الدين الخازندار المحامي العام الأول لنيابات الأقصر الكلية.



رافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد حساني علي وكيل الوزارة ومدير مكتبة مصر العامة بالأقصر،وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول المشروعات بجهاز تعمير البحر الأحمر.