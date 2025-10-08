سباق على الرقم الأول.. تزاحم المرشحين أمام محكمة الأقصر مع انطلاق ماراثون الترشح للنواب

شهدت محكمة الأقصر الابتدائية صباح اليوم الأربعاء توافدا ملحوظا من الراغبين في خوض انتخابات مجلس النواب، مع بدء تلقي طلبات الترشح رسميًا، حيث حرص عدد من المرشحين على التواجد منذ الساعات الأولى قبل فتح اللجان، في محاولة لتقديم أوراقهم أولًا.

وسادت حالة من الحماس بين المتقدمين الذين تسابقوا على التواجد المبكر أملاً في الحصول على الرقم الأول في كشوف الترشح، لما يحمله من رمزية خاصة لدى كثيرين باعتباره بداية قوية في السباق الانتخابي.

وشهد محيط المحكمة إجراءات أمنية مكثفة لتنظيم عملية الدخول ومنع التكدس، إلى جانب تخصيص ممرات خاصة لاستقبال المتقدمين وفق ترتيب الحضور، وسط التزام عام بالضوابط المعلنة من اللجنة القضائية المشرفة على العملية.

وأكد عدد من المرشحين أن حرصهم على الحضور المبكر يعكس استعدادهم الجاد لخوض المنافسة، مشيرين إلى أنهم يثقون في شفافية الإجراءات التي تتم داخل المحكمة منذ اللحظة الأولى لفتح باب الترشح.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة استقبال الطلبات خلال الأيام المقبلة، وسط متابعة واسعة من المواطنين بالأقصر لمعرفة الأسماء التي ستخوض السباق في الدوائر المختلفة، استعدادًا لمرحلة انتخابية يتوقع أن تشهد منافسة قوية.