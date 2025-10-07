محافظ الأقصر: افتتاح فاوندإيفر بداية لصناعة جديدة تدعم اقتصاد المحافظة

أعرب المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر عن سعادته بافتتاح مركز شركة فاوندإيفر العالمية لتقديم خدمات التعهيد وتجربة العملاء، مؤكدًا أن الخطوة تمثل بداية جديدة لصناعة واعدة داخل المحافظة تسهم في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد المحلي إلى جانب النشاطين السياحي والصناعي اللذين تشتهر بهما الأقصر.

وأوضح المحافظ أن وجود مركز عالمي بهذا الحجم داخل المحافظة يعد نقلة نوعية في توجهات التنمية، إذ يجذب استثمارات جديدة ويخلق فرص عمل للشباب المؤهلين من أبناء الأقصر وخريجي الجامعات والمعاهد المختلفة، مشيرًا إلى أن ما شاهده من كفاءات شبابية عاملة داخل المركز يدعو للفخر ويبرهن على قدرة شباب الصعيد على اقتحام مجالات العمل الحديثة بثقة وكفاءة عالية.

وأضاف عمارة أن المحافظة تقدم كامل الدعم لتوسيع نطاق المشروعات التكنولوجية وتوفير بيئة جاذبة للشركات المتخصصة في مجالات الاتصالات والخدمات الرقمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين شباب الصعيد ودمجهم في سوق العمل التقني. وأكد أن مثل هذه المشروعات تسهم في إحداث نقلة نوعية داخل المجتمع المحلي عبر توفير فرص عمل مستقرة وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وكان ذلك أثناء افتتاح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت ومحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة لمركز شركة فاوندإيفر العالمية لتقديم خدمات التعهيد وتجربة العملاء، والذي يعد الأول من نوعه في صعيد مصر ويوفر نحو 400 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة، بما يعكس توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الاقتصاد الرقمي وتنمية المهارات التكنولوجية للشباب.