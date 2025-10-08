قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 3 أشخاص في تحطم طائرة طبية بولاية كاليفورينا الأمريكية
مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل
وزير البترول يفجّر المفاجآت: لا أزمات طاقة في مصر.. والزيادة القادمة للوقود هي الأخيرة
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
كيفية التوقف عن سلوك سب الدين.. أمين الإفتاء يوصي بـ 4 أدعية لعلاج المشكلة
لا أنا طبيب ولا كوميديان.. ومش بتضايق من لقب «أراجوز».. أبرز تصريحات باسم يوسف
الجمهور بيكلّم نفسه .. ميدو يعلّق على توالي أزمات الزمالك
ارتفاع محدود في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
لانش إسعاف بحري جديد ينضم لأسطول الإنقاذ استعدادًا للمواسم السياحية بشرم الشيخ | صور
نهاية مأساوية لجريمة هزّت الصعيد.. إحالة أوراق الجُناة في مذبحــة «أبو حزام» إلى المفتي
مصطفى الفقي يكشف كواليس فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
وزير البترول: مصر نجحت في اجتياز صيف بلا تخفيف أحمال بفضل التنسيق الحكومي |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار الوادي الجديد: بدء تنفيذ مبادرة فرم مخلفات النخيل.. ورالي «تحدي عبور مصر» ينطلق إلى الأقصر بمشاركة 10 دول

فرم مخلفات
فرم مخلفات
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

زراعة الوادى الجديد: بدء تنفيذ مبادرة فرم مخلفات النخيل بقرية القصر بالداخلة

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد عن بدء تنفيذ مبادرة لفرم مخلفات النخيل بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، تحت إشراف  الدكتور  مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والتى تضمنت عقد ندوات إرشادية عن فرم مخلفات النخيل بالتعاون بين الوحدة المحليه لقري القصر برئاسة سيد احمد اسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقري القصر والإدارة الزراعية بالقصر برئاسة المهندس محمود الناظر.

وشملت الندوات توجيه المزارعين باهمية الفرم والقيمة الاقتصادية والبيئية والصناعات المختلفة التي تدخل فيها مخلفات النخيل والعائد الممتاز للمزارع من دخولها في صناعة الكمبوست وفوائده للارض الزراعية من زيادة خصوبة التربة ومعالجة الملوحة واستخدام سماد الكمبوست في التسميد وخاصة في الزراعات العضوية، وكذلك الدخول في انتاج السيلاج ومميزاته وفوائدة للحيوان كعلف وللتخلص الأمن من المخلفات والحد من الحرائق.

رالي «تحدي عبور مصر» ينطلق من الوادي الجديد إلى الأقصر بمشاركة 10 دول


لتقى اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، فريق رالي "تحدي عبور مصر" خلال مدة إقامته بالمحافظة، وذلك بحضور محسن عبد المنعم، مدير عام تنشيط السياحة، ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة من الرالي، الذي يمتد من 2 إلى 11 أكتوبر الجاري، عبر مسار يبلغ نحو 2400 كيلومتر يربط بين ثماني محافظات مصرية، بمشاركة عشر دول و49 دراجة نارية.

وخلال اللقاء، رحب المحافظ بالفريق المشارك، معربًا عن تقديره لجهود القائمين على تنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي الذي يجمع بين المغامرة والسياحة، ويسهم في إبراز المقومات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها المحافظة. وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل رسالة سلام ودعوة مفتوحة لزيارة مراكز المحافظة، بما يسهم في تنشيط السياحة، لاسيما في ظل ما تنعم به من أجواء آمنة تؤهلها لاستقبال الوفود والفعاليات الدولية.

ويواصل فريق الرالي مسيرته منطلقًا من مدينة الخارجة عبر طريق بغداد باتجاه الأقصر، حيث مرّ المتسابقون خلال عبورهم المحافظة بمناطق الفرافرة والقصر وبلاط وصولًا إلى مدينة الخارجة، وسط أجواء احتفالية عكست كرم الضيافة وروح الترحيب التي تميز أبناء الوادي الجديد.

أسعار السلع الغذائية في محافظة الوادي الجديد اليوم

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وسط وفرة في المعروض من المنتجات، وتكثيف للرقابة من قبل الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار ومنع أي استغلال للمواطنين.

وأكد عدد من المواطنين أن الأسواق تشهد توازنًا في حركة البيع والشراء، خاصة مع تزايد المعروض من السلع الاستهلاكية ومشاركة المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية في طرح منتجات بأسعار مخفضة تخفيفًا للأعباء عن الأسر، خصوصًا بالمناطق النائية.

أسعار اللحوم والدواجن


اللحم البلدي: من 270 إلى 300 جنيه للكيلوجرام.

الدواجن البيضاء: من 75 إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.


أسعار الزيوت والسمن

زجاجة زيت (1 لتر): 55 جنيهًا.

زجاجة زيت (5 لتر): 310 جنيهات.

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا.

سمن (2 كجم): 130 جنيهًا.


أسعار منتجات الألبان والبيض

الجبن الأبيض (1 كجم): من 65 إلى 75 جنيهًا.

الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا.

كرتونة البيض: من 140 إلى 150 جنيهًا.


أسعار البقوليات والمكرونة

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا.

مكرونة (400 جرام): من 10 إلى 12 جنيهًا.

شكارة شعرية: 190 جنيهًا.

لفة أرز (10 أكياس): 235 جنيهًا.

شكارة رز (10 كجم): 240 جنيهًا.

كيلو دقيق: 23 جنيهًا.

كيلو سكر: 28 جنيهًا.


سلع أخرى

شاي حجم كبير: 50 جنيهًا.


وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة عبر المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، وتنظيم معارض دورية للمنتجات المحلية بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، لضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية وسعر مناسب.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد مخلفات

