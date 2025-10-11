المؤتمر: الدور المصري في إنهاء حرب غزة يعكس ثوابت القيادة السياسية

أشاد القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر في القاهرة، بدور مصر المحوري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ الذي أنهى الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يجسد ثوابت السياسة المصرية في دعم الحقوق الفلسطينية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد "جودة" أن التحركات المصرية المتواصلة منذ اندلاع الأزمة، سواء عبر القنوات السياسية أو الجهود الإنسانية والإغاثية، عكست حرص الدولة على حقن دماء الأبرياء وفتح الطريق أمام حل سياسي شامل يضمن استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن نجاح مصر في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار يعكس مكانتها الإقليمية ودورها المسؤول كقوة توازن واستقرار، مشيرًا إلى أن اتفاق شرم الشيخ لم يكن وليد اللحظة، بل ثمرة جهود دبلوماسية مكثفة ورؤية استراتيجية واضحة للرئيس السيسي تقوم على دعم السلام العادل والشامل.

وأكد القبطان وليد جودة الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن مصر تثبت يومًا بعد يوم أنها حجر الأساس في معادلة الاستقرار الإقليمي والدفاع عن القضايا العربية العادلة.