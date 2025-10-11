القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة

قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة.

ولفت إلى أن الدور المصري بارز لتسيير قوافل المساعدات وكسر المجاعة في غزة، متابعا: عدد كبير من شاحنات المساعدات المصرية تعبر إلى قطاع غزة.

وأوضح أن شاحنات المساعدات المصرية تحمل المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، كما أن شاحنات المساعدات المصرية تحمل أدوية ومستلزمات طبية.

وأشار إلى أن شاحنات المساعدات المصرية تحمل كميات كبيرة من الوقود اللازم لعمل المستشفيات، منوها بأن مصر تسير قافلة مساعدات ضخمة على طول شارع الرشيد الساحلي لقطاع غزة.