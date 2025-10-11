حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

ردّ المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن على رسالة التهنئة التي وجّهها المدرب السويسري مارسيل كولر، للجماهير المصرية بمناسبة تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقام حسام حسن بإعادة نشر رسالة كولر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب تعليقًا موجزًا قال فيه:"شكرًا لك"

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، رسالة تهنئة إلى منتخب مصر بعد تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، عقب الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة السابعة من التصفيات.

نشر مارسيل كولر عبر حسابه على انستجرام : “مبروك للمنتخب المصري التأهل لكأس العالم 2026، هذا النجاح نتيجة العمل المتواصل وروح الفريق والتصميم على مدى سنوات عديدة”.



وتابع: “تهنئة خاصة لجميع اللاعبين، والكادر التدريبي والدعم، والاتحاد، وكل من شارك وبالطبع للجماهير المصرية، التي تدعم فريقها دائمًا بشغف لا يصدق”.

وأكمل: “خلال فترة قضيتها مع الأهلي، كان لي شرف العمل مع العديد من هؤلاء اللاعبين. أبهرتني مهنيتهم وشغفهم وعقليتهم”.

وأتم: "هم يستمرون في تشكيل هذا الفريق اليوم لحظة عظيمة للكرة المصرية".