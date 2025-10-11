قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجرى فحصا طبيا ..طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي
السكة الحديد تطلق مركز خدمة عملاء صوتي للاستعلام وحجز التذاكر آلياً
أدعية النبي لعلاج الأرق.. كلمات من هدي السُنة تريح القلب
باحثة اجتماعية: الرجل الواثق لا يحتاج إلى السيطرة على شريكة حياته
آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
مشادة بين لاعب بالمنتخب وصحفي خلال الاحتفال بالتأهل لـ كأس العالم
إلهام شاهين تهنئ إيناس الدغيدي بالزواج: ربنا يسعدكم ويبعد عنكم الحسد
القوة الأمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار بغزة تتمركز بقاعدة هاتسور الجوية
أمطار رعدية ورياح وأتربة.. تعرف على طقس السعودية اليوم السبت
فيفا يفتح تحقيقًا ضد غينيا الاستوائية.. ماذا حدث مع مالاوي؟
حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026
النقل : جاري إنشاء 7ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

حسام حسن
حسام حسن
منار نور

ردّ المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن على رسالة التهنئة التي وجّهها  المدرب السويسري مارسيل كولر، للجماهير المصرية  بمناسبة تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقام حسام حسن بإعادة نشر رسالة كولر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب تعليقًا موجزًا قال فيه:"شكرًا لك"

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، رسالة تهنئة إلى منتخب مصر بعد تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، عقب الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة السابعة من التصفيات.

نشر مارسيل كولر عبر حسابه على انستجرام : “مبروك للمنتخب المصري التأهل لكأس العالم 2026، هذا النجاح نتيجة العمل المتواصل وروح الفريق والتصميم على مدى سنوات عديدة”.


وتابع: “تهنئة خاصة لجميع اللاعبين، والكادر التدريبي والدعم، والاتحاد، وكل من شارك وبالطبع للجماهير المصرية، التي تدعم فريقها دائمًا بشغف لا يصدق”.

وأكمل: “خلال فترة قضيتها مع الأهلي، كان لي شرف العمل مع العديد من هؤلاء اللاعبين. أبهرتني مهنيتهم وشغفهم وعقليتهم”.

وأتم: "هم يستمرون في تشكيل هذا الفريق اليوم لحظة عظيمة للكرة المصرية".

كاس العالم حسام حسن كولر التاهل لكاس العالم للاندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

بوتين

بوتين يعلق على ضياع جائزة نوبل للسلام من ترامب

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يكشف سبب إطلاق مشروعه لزراعة الشعر في السعودية

كريستيانو وميسي

ميسي ورونالدو.. حكاية الصراع على الجوائز تقترب من فصلها الأخير

وائل رياض

وائل رياض يوجه رسالة دعم لحسن شحاتة: بنحبك يا معلم

بالصور

كاجوال لافت.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

فيديو

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد