مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، مفاجآت مثيرة بشأن تعاقد النادي الأهلي مع المدير الفني الجديد لخلافة خوسيه ريبيرو.

وكان النادي الأهلي قد أعلن مؤخرًا إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق الأول، وتولي عماد النحاس المسئولية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وكانت بعض التقارير قد أكدت خلال الساعات الماضية، اقتراب السويسري أورس فيشر، المدير الفني السابق لنادي يونيون برلين الألماني، من خلافة ريبيرو في الأهلي.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات عبر برنامجه “الكورة مع فايق”: "موضوع أورس فيشر واقف عشان الراجل عايز مساعدين كولر يكونوا معاه، لان وكيل كولر هو وكيل فيشر “ دينو لامبرتي ”.

وأضاف: “فا دا غريب يعني اجيب الناس دي تاني، طيب ما اجيب كولر معاهم وخلاص، هل دا منطق؟ والراجل كمان عايز ياخد عقده بالكامل”.

هل أرسل الأهلي مندوباً للتعاقد مع السويسري أورس فيشر؟



شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل داخل الأوساط الكروية بعد تداول أنباء قوية عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع المدرب السويسري أورس فيشر، لتولي القيادة الفنية خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته عقب الخسارة من بيراميدز بثنائية نظيفة يوم 30 أغسطس الماضي.

ورغم ما تردد عن تحركات رسمية من إدارة القلعة الحمراء، إلا أن مصادر مطلعة داخل النادي كشفت كواليس مغايرة تماماً لما تم تداوله.

تقارير تربط الأهلي بفيشر

بعض وسائل الإعلام ذكرت أن الأهلي كلف أحد مسئوليه بالسفر إلى سويسرا من أجل إنهاء المفاوضات مع فيشر، مشيرة إلى أن المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، سيغادر خلال ساعات لإتمام الصفقة.

هذه الأنباء انتشرت سريعاً بين الجماهير، خاصة مع تزايد المطالبات بضم مدرب أوروبي صاحب خبرة لإعادة التوازن للفريق بعد سلسلة من النتائج السلبية.

المصادر تنفي المفاوضات

في المقابل، أكد مصدر مسؤول داخل الأهلي أن أورس فيشر خارج الحسابات بنسبة كبيرة للغاية، موضحاً أن الإدارة الحمراء بالفعل تجري مفاوضات مع أكثر من مدرب أجنبي، لكن السويسري ليس من بينهم.

وأوضح المصدر أن المفاوضات مع فيشر لم تستغرق وقتاً طويلاً بسبب عدم رغبته في العمل حالياً بمنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن طلبه لمقابل مادي ضخم يتجاوز قدرات الأهلي المالية.

حقيقة دور خالد مرتجي

المصدر ذاته شدد على أن خالد مرتجي لم يُكلف بالسفر إلى سويسرا من أجل التعاقد مع فيشر، ولم يُطلب منه إنهاء ملف المدرب الأجنبي في هذا التوقيت.

ومع ذلك، يبقى مرتجي واحداً من أبرز المسؤولين الذين لعبوا دوراً محورياً في تاريخ التعاقدات الناجحة للنادي، حيث كان وراء التوقيع مع أسماء بارزة مثل البرتغالي مانويل جوزيه، والسويسري رينيه فايلر، والمواطن مارسيل كولر.

الوضع الفني الحالي

في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الأهلي دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب، يقود عماد النحاس تدريبات الفريق بشكل مؤقت، لحين الاستقرار على المدير الفني الجديد الذي سيقود المرحلة المقبلة، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لعودة الانتصارات محلياً وقارياً.