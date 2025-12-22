في لفتة إنسانية.. يارا السكري تشارك صورا مع ليلى محاربة السرطان.. شاهد

شاركت الفنانة يارا السكري صورا مع الطفلة ليلى محاربة السرطان لدعمها معنوياً و ذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت يارا السكري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"انهردا زارتني ليلى القمر محاربة السرطان ،كانت رايحه المستشفى تاخد اخر جرعة كيماوي وعدت عليا قبل ماتروح بحبك يا لولو ونورتيني وانا اللي مبسوطة اني شفتك عشان انتي الي اديتيلي طاقة ايجابية

ربنا يتمم شفاكي على خير ".



كشفت الفنانة يارا السكري حقيقة ما تردد مؤخرًا حول ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، نافية صحة الشائعات المتداولة.

وخلال لقائها مع برنامج "عرب وود"، أوضحت يارا أن علاقتها بأحمد العوضي تقتصر على الزمالة والصداقة فقط، ولا يوجد بينهما أي ارتباط عاطفي.

وأشادت بدعمه الكبير لها، مؤكدة أنه كان من أكثر الأشخاص الذين ساندوها وساعدوها في مشوارها الفني.

وأضافت أنها تكن له محبة واحترامًا كبيرين، وتعتز بوجوده في حياتها، معبرة عن امتنانها لما قدمه لها من دعم معنوي ومهني.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.