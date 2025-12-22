قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
فن وثقافة

في لفتة إنسانية.. يارا السكري تشارك صورا مع ليلى محاربة السرطان.. شاهد

علا محمد

شاركت الفنانة يارا السكري صورا مع الطفلة ليلى محاربة السرطان لدعمها معنوياً و ذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت يارا السكري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"انهردا زارتني ليلى القمر محاربة السرطان ،كانت رايحه المستشفى تاخد اخر جرعة كيماوي وعدت عليا قبل ماتروح بحبك يا لولو ونورتيني وانا اللي مبسوطة اني شفتك عشان انتي الي اديتيلي طاقة ايجابية 
ربنا يتمم شفاكي على خير ".


كشفت الفنانة يارا السكري حقيقة ما تردد مؤخرًا حول ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، نافية صحة الشائعات المتداولة.

وخلال لقائها مع برنامج "عرب وود"، أوضحت يارا أن علاقتها بأحمد العوضي تقتصر على الزمالة والصداقة فقط، ولا يوجد بينهما أي ارتباط عاطفي.

وأشادت بدعمه الكبير لها، مؤكدة أنه كان من أكثر الأشخاص الذين ساندوها وساعدوها في مشوارها الفني.

وأضافت أنها تكن له محبة واحترامًا كبيرين، وتعتز بوجوده في حياتها، معبرة عن امتنانها لما قدمه لها من دعم معنوي ومهني.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

الفنانة يارا السكري يارا السكري عرب وود أحمد العوضي ليلى

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

اتحاد بيراميدز.. سيف زاهر يدعو لدمج الأندية

احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى

بدء عزاء سمية الألفي.. وأحمد الفيشاوي في استقبال المعزين

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

ازالة تعدي

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

بدء عزاء سمية الألفي.. وأحمد الفيشاوي في استقبال المعزين

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

